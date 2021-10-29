Премьер-министр Грузии: Саакашвили имеет право на самоубийство

Гарибашвили (слева) сделал неожиданное заявление. Коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который называл голодовку Михеила Саакашвили "театром", заявил, что у того по закону есть право на самоубийство, хотя государство делает все, чтобы до этого не дошло.
Об этом он сказал в интервью грузинским СМИ, передает Эхо Кавказа.
Его спросили, каким может быть финал голодовки Саакашвили, на что он шокировал ответом.
"Финал не знаю… Если человек вредит собственному здоровью (голодовкой. – Ред.)… Даже больше: по закону, у человека есть право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он вправе это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", – сказал Гарибашвили.
Грузинский премьер подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы помочь узнику: создан консилиум врачей и Саакашвили будут оказывать полноценное медицинское обслуживание.
"Мы дополнительно создали группу врачей, и они ежедневно наблюдают. Мы создали для него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов", – добавил он.
Что с Саакашвили в грузинской тюрьме
- Политик голодает уже 29-й день. За это время у него сильно ухудшилось состояние здоровья, ему даже понадобилось прямо в СИЗО переливание крови. Говорят, что у него отказывают внутренние органы.
- 27 октября к нему в тюрьму приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, у Саакашвили было четыре криза – 2 гипертонических и 2 по крови (падали необходимые жизненные показатели). Она также отметила, что грузинские власти рассматривают вариант с принудительным кормлением. При этом Саакашвили отказался от медицинской помощи и даже запретил себя реанимировать.
- 28 октября тюремщики впервые пошли на уступки Саакашвили. Ему разрешили передавать письма адвокатам. Но и политик также пошел на уступки.
- Премьер Грузии заявлял, что Украина не получит Саакашвили, а также исключено его досрочное освобождение.