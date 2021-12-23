"Припиніть вогонь!" – Київ поставив Путіна на місце через слова про Донбас

МЗС України швидко прокоментувало заяви Володимира Путіна / Колаж "Сьогодні"

Україна не готує силову військову операцію для деокупації Донбасу, оскільки обрала шлях дипломатичного вирішення.

Про це заявив агенції РБК-Україна речник українського МЗС Олег Ніколенко, таким чином заспокоївши президента Росії Володимира Путіна, який буквально годину тому заявив, що очікує від Києва захоплення Донбасу.

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Заспокоїли Кремль

"Україна прагне виключно до миру. Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення міжнародного збройного конфлікту на сході України. Люди по обидва боки лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях заслуговують миру і спокою, особливо напередодні новорічних свят" , – заявив Олег Ніколенко.

Вдень 23 грудня під час традиційної пресконференції російський лідер Володимир Путін заявив, що Київ готується за допомогою військової операції повернути собі частину окупованого Донбасу, а щоб Кремль не допомагав місцевим росіянам, нібито саме тому США та ЄС вигадали нові санкції.

Також він відмовився надати гарантії ненападу на Україну, а натомість зажадав від Заходу дати гарантії безпеки Росії.

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