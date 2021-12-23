"Прекратите огонь!" – Киев поставил Путина на место из-за слов о Донбассе

МИД Украины быстро прокомментировал заявления Владимира Путина / Коллаж "Сегодня"

Украина не готовит силовую военную операцию по деоккуации Донбасса, поскольку выбрала путь дипломатического решения.

Об этом заявил агентству " РБК-Украина" спикер украинского МИД Олег Николенко, таким образом успокоив президента России Владимира Путина, который буквально час назад заявил, что ожидает от Киева захвата Донбасса.

Реклама

Успокоили Кремль

"Украина стремится исключительно к миру. Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", – заявил Олег Николенко.

Днем 23 декабря во время традиционной пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев готовится при помощи военной операции вернуть себе часть оккупированного Донбасса, а чтобы Кремль не помогал местным русским, якобы именно поэтому США и ЕС придумали новые санкции.

Также он отказался предоставить гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России.

Реклама

Ситуация