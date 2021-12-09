"Росіє, припини!" – Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму

Кулеба задоволений новою резолюцією ООН/Колаж "Сьогодні"
Генеральна асамблея ООН зажадала від Росії припинити перекидати на територію окупованого півострова Крим зброю та військових, а також припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях. Такі вимоги стоять у посиленій резолюції, яку ухвалила Генеральна асамблея ООН.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
Що у резолюції
"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидати на півострів зброю та військових, припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях", – написав Кулеба.
На думку голови МЗС, цей документ консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи. Також він "надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону та в Криму", вважає дипломат.
Кримська платформа
- 23 серпня у Києві пройшов саміт "Кримської платформи", в якому брали участь 46 країн та міжнародних організацій. Учасники саміту погодилися підтримувати тиск на Росію для припинення тимчасової окупації Криму, використовуватимуть спільні дипломатичні зусилля для відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
- Тоді була прийнята декларація "Кримської платформи", до якої можуть продовжити приєднуватись бажаючі країни.
- Плани України повернути свій Крим, який окупувала Росія 2014 року, у Кремлі сприймають як намір нападу на російську територію. Про це, зокрема, заявив нещодавно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
- Президент Росії Володимир Путін дуже незадоволений "Кримською платформою", яка відбулася наприкінці серпня у Києві за участю багатьох країн.
- Дмитро Кулеба нещодавно поскаржився на ООН, що організація відмовилася брати участь у саміті, а президент Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка заявив, що ООН має визнати "Кримську платформу".