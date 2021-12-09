"Росіє, припини!" – Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму

Кулеба задоволений новою резолюцією ООН/Колаж "Сьогодні"

Генеральна асамблея ООН зажадала від Росії припинити перекидати на територію окупованого півострова Крим зброю та військових, а також припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях. Такі вимоги стоять у посиленій резолюції, яку ухвалила Генеральна асамблея ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

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Що у резолюції

"Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидати на півострів зброю та військових, припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях", – написав Кулеба.

На думку голови МЗС, цей документ консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи. Також він "надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону та в Криму", вважає дипломат.

Кримська платформа