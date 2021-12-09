"Россия, прекрати!" — Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму

Кулеба доволен новой резолюцией ООН/Коллаж "Сегодня"

Генеральная ассамблея ООН потребовала от России прекратить перебрасывать на территорию оккупированного полуострова Крым оружие и военных, а также прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях. Такие требования прописаны в усиленной резолюции, которую приняла Генеральная ассамблея ООН.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

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Что в резолюции

"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить перебрасывать на полуостров оружие и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", – написал Кулеба.

По мнению главы МИД Украины, этот документ консолидирует международную поддержку Крымской платформы. Также он "посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", считает дипломат.

Крымская платформа