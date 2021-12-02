Про що мовчав Зеленський у щорічному посланні до Верховної Ради – п'ять питань

Президент виступив у Верховній раді із щорінчним посланням / Колаж "Сьогодні"

Щорічне посланняпрезидента України Володимира Зеленського з трибуни парламенту збіглося з "екватором" його каденції. У своїй промові глава держави підбив підсумки того, що вдалося зробити за 2021 рік, але його спіч не є звітом. Хоча, судячи з того, як народні обранці бурхливо реагували на репліки, звернення президента народу можна вважати цим списком справ з "галочками".

Однак які пункти обіцянок із передвиборчої програми глава держави випустив з уваги?

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Тема миру не розкрита

Головна обіцянка, з якою Зеленський ішов на вибори, стосувалася відновлення миру на Донбасі та повернення Криму. У своїй промові він кілька разів наголошував на "нашому Донбасі та Криму". Але, як каже політолог Михайло Чаплига, про те, що зроблено і не зроблено, президент замовчав, згадавши лише про "Кримську платформу".

"Він обминув теми війни та миру, скажімо так, по великому радіусу. Він не відповів на ті виклики, які сформовані цього року і, очевидно, транслюватимуться наступного. Йдеться про військові питання, питання безпеки. А безпека буває і енергетична , і міграційна, і демографічна, і промислова, і продовольча. З цих речей він не сказав взагалі нічого системного", – сказав сайту "Сьогодні" політолог.

Чаплига: "Він обійшов теми війни і миру, скажімо так, по великом радіусу" / Фото: ru.slovoidilo.ua

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Водночас Володимир Зеленський виявив готовність до прямих переговорівз президентом Росії Володимиром Путіним.

"Якщо президент каже, що зараз потрібно вести переговори з Кремлем, це не дуже приємний натяк на те, що він хоче йти за російським сценарієм. Він про це майже не згадав, але складається таке враження, що Зеленський може піти на значні поступки. Якщо він дійсно вмовить Путіна на переговори, то це лише через поступки агресору", – розповів політолог Олександр Кочетков для "Сьогодні".

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Не брати, не давати, а хто не зрозумів – садити!

Цю фразу глава держави використовував як постулат перед президентськими виборами у 2019 році. Але що з корупцією в країні на "екваторі" Зеленського?

"Влада не згадала, що заважає розібратися з корупцією і чому минуло два з половиною роки, а досі жоден помітний чиновник не опинився на лаві підсудних, його майно, нечесно нажите, не було конфісковане. Там був натяк на реформування судів. Але політичної волі боротися з хабарництвом зараз немає, тому що нова влада інтегрувалася в систему попередньої влади. Вони не можуть подолати корупцію, тому що залишилися ті самі виплати в конвертах, співпраця з великим бізнесом, спільна каса, тіньовий прибуток", – говорить Кочетков.

Кочетков: "Досі жоден помітний чиновник не опинився на лаві підсудних " / Фото: polit.info

Президент і сам визнав, що судова реформа лише розпочалася. Але детально у цьому питанні у своєму зверненні не зупинявся і швидко перевів увагу на інші теми.

"Хочу повернутися" замість "хочу поїхати"

Перша людина в державі вважає, що українці за кордоном мають почуватися громадянами своєї батьківщини. З такими намірами Зеленський анонсував законопроєкт, який він збирається внести до Верховної Ради та який дозволить українцям за кордоном мати подвійне громадянство. Політолог Ігор Петренко передбачає, що цей документ готувався з політичною метою перед виборами.

"Ми бачимо, що українці не сильно повертаються. Ще не створені умови. Цей документ має багато цілей. З одного боку, це дати можливість тим людям, які проживають за кордоном, мати права, що мають українці. Якщо ця діаспора належить Україні, то її можна долучати не лише до економічних, а й до політичних процесів. Якщо ти громадянин України, то маєш право голосу. І це може серйозно змінити електоральну карту України", – сказав Петренко.

Петренко: "Українці не сильно повертаються" / Фото uatv.ua

Заможний громадянин – заможна держава

Торкнувся гарант Конституції і економічних показників. Говорив про високі зарплати працівникам бюджетної сфери, доступні кредити і рекордно високий ВВП. Політолог Андрій Вігірінський стверджує у коментарі "Сьогодні", що економічні перемоги дуже умовні.

"Єдина кон'юнктура, що дозволяє Володимиру Олександровичу хвалитися історією про ВВП, – це вдала зовнішня кон'юнктура на наші експортні товари, не більше і не менше. А історія України говорить про те, що ці цикли економічного зростання нашого сировинного експорту мають властивість закінчуватися в період глобальної корекції цін або глобальних економічних криз, і в цей момент ВВП знизиться з тієї суми, яку він назвав, а заробітні плати перестануть бути такими, як були у 2013 році. Коментувати зарплати та не враховувати курс долара – некоректно".

Вігірінський: "Коментувати зарплати і не враховувати курс долара – некоректно" / Фото: Facebook

Жодного слова про "держпереворот"

Жодним словом Володимир Олександрович не прохопився про горезвісний "державний переворот", про який всі говорили останній тиждень з його ж подачі. Чи триває розслідування? Чи будуть заяви правоохоронних органів? Чи оприлюднять докази, якщо вони взагалі є? Ці питання у президентській промові були винесені за дужки.