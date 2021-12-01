Овації, як у КНДР, та дивні футболки: реакція депутатів на Зеленського у Раді

Сьогодні, 1 грудня, президент виступив у парламенті перед нардепами

Депутати бурхливо зустріли президента. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді із щорічним зверненням до депутатів та народу. На засідання вперше запросили представників громадськості та рідних загиблих захисників.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Слуги" в однакових футболках

Народні депутати від "Слуги народу" слухали послання президента у білих футболках із написом на його підтримку: "За президента! Проти олігархів". Перед початком пленарного засідання народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, а також журналіст Андрій Дзіндзя на своїх сторінках у соціальних мережах опублікували фото "нарядних слуг".

Фото: Олексій Гончаренко

Нардеп Микола Тищенко. Фото: Олексій Гончаренко

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Фото: Олексій Гончаренко

Юрій Корявченков. Фото: Андрій Дзиндзя

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Фото: Ірина Геращенко

Депутат Данило Гетьманцев одягнув піджак на футболку і напис вийшов іншим: "Президент – ти олігарх".

Фото: Ірина Геращенко

У той же час, народні депутати від фракції "Європейська солідарність" були одягнені у футболки із зображеннями Володимира Зеленського та голови офісу президента Андрія Єрмака: "Хто з них кріт?".

Ніна Южаніна. Фото: Олена Чернякова, "Україна 24"

Геращенко з Арахамією. Фото: Ірина Геращенко

Депутати без масок

Незважаючи на епідемію коронавірусу у світі, багато народних депутатів були присутні на засіданні без масок. Крім того, у ложі уряду помітили главу Офісу президента Андрія Єрмака також без засобів індивідуального захисту.

По центру Андрій Єрмак. Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Бурхливі овації "слуг"

Виступ глави держави постійно переривався оплесками депутатів із фракції "Слуга народу". Скажімо так, Зеленському влаштували овацію. Можливо не лише тому, що, як артистові, йому було приємно.

Фото: скріншот

Експерти висловлюють думку, що бурхливі та тривалі оплески, що супроводжували виступ гаранта, мали ще одну мету – перекрити вигуки його супротивників. Вже відомо: Зеленський дуже не хотів, щоб повторилася попередня історія його візиту до парламенту, коли колишній соратник Гео Лерос кричав на президента прямо у сесійній залі та показував йому непристойні жести.

Але нескінченні оплески теж відіграли не найкращу роль. Все це почало скидатися на промови лідера Північної Кореї. Йому теж невпинно ляскають. Кажуть, хто недостатньо старанно аплодує Кім Чен Ину, може опинитися в місцях менш віддалених.

В іншому звернення президента було стандартним. Він звітував про досягнуті результати та розповів про досягнення.

Що говорив Зеленський у Раді?