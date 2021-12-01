Овації, як у КНДР, та дивні футболки: реакція депутатів на Зеленського у Раді

Сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді із щорічним зверненням до депутатів та народу. На засідання вперше запросили представників громадськості та рідних загиблих захисників.
Про це повідомляє "Сьогодні".
"Слуги" в однакових футболках
Народні депутати від "Слуги народу" слухали послання президента у білих футболках із написом на його підтримку: "За президента! Проти олігархів". Перед початком пленарного засідання народні депутати від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко, а також журналіст Андрій Дзіндзя на своїх сторінках у соціальних мережах опублікували фото "нарядних слуг".
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Депутат Данило Гетьманцев одягнув піджак на футболку і напис вийшов іншим: "Президент – ти олігарх".
У той же час, народні депутати від фракції "Європейська солідарність" були одягнені у футболки із зображеннями Володимира Зеленського та голови офісу президента Андрія Єрмака: "Хто з них кріт?".
Депутати без масок
Незважаючи на епідемію коронавірусу у світі, багато народних депутатів були присутні на засіданні без масок. Крім того, у ложі уряду помітили главу Офісу президента Андрія Єрмака також без засобів індивідуального захисту.
Бурхливі овації "слуг"
Виступ глави держави постійно переривався оплесками депутатів із фракції "Слуга народу". Скажімо так, Зеленському влаштували овацію. Можливо не лише тому, що, як артистові, йому було приємно.
Експерти висловлюють думку, що бурхливі та тривалі оплески, що супроводжували виступ гаранта, мали ще одну мету – перекрити вигуки його супротивників. Вже відомо: Зеленський дуже не хотів, щоб повторилася попередня історія його візиту до парламенту, коли колишній соратник Гео Лерос кричав на президента прямо у сесійній залі та показував йому непристойні жести.
Але нескінченні оплески теж відіграли не найкращу роль. Все це почало скидатися на промови лідера Північної Кореї. Йому теж невпинно ляскають. Кажуть, хто недостатньо старанно аплодує Кім Чен Ину, може опинитися в місцях менш віддалених.
В іншому звернення президента було стандартним. Він звітував про досягнуті результати та розповів про досягнення.
Що говорив Зеленський у Раді?
- Президент Володимир Зеленський сказав, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.
- Також він сказав, що молодь із тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО зможе здобути безкоштовну освіту в Україні без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тепер дітям з окупованих територій не потрібно складати іспити, щоб вступити до виш.
- Крім того, Зеленський ініціює подвійне громадянство для українців.
- Також президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним і готовий обговорювати з ним закінчення війни.