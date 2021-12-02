О чем молчал Зеленский в ежегодном послании к Верховной Раде – пять вопросов

Президент выступил в Верховной раде с ежегодным посланием / Коллаж "Сегодня"

Ежегодное посланиепрезидента Украины Владимира Зеленского с трибуны парламента совпало с экватором его каденции. В своей речи глава государства подвел итоги того, что удалось сделать за 2021-й год, но его спич не является отчетом. Хотя, судя по тому, как народные избранники бурно реагировали на реплики, обращение президента народу можно считать тем самым списком дел с "галочками".

Но какие пункты обещаний из предвыборной программы глава государства упустил из виду?

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Тема мира не раскрыта

Ключевое обещание, с которым Зеленский шел на выборы, касалось восстановления мира на Донбассе и возвращение Крыма. В своей речи он несколько раз делал акцент на "нашем Донбассе и Крыме". Но, как говорит политолог Михаил Чаплыга, о том, что сделано и не сделано, президент умолчал, вспомнив лишь о Крымской платформе.

"Он обошел темы войны и мира, скажем так, по большому радиусу. Он не ответил на те вызовы, которые сформированы в этом году и, очевидно, будут транслироваться в следующем. Речь идет о военных вопросах, вопросах безопасности. А безопасность бывает и энергетическая, и миграционная, и демографическая, и промышленная, и продовольственная. По этим вещам он не сказал вообще ничего системного", — сказал сайту "Сегодня" политолог.

Чаплыга: "Он обошел темы войны и мира, скажем так, по большому радиусу" / Фото: ru.slovoidilo.ua

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Вместе с тем Владимир Зеленский изъявилготовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

"Если президент говорит, что сейчас нужно вести переговоры с Кремлем, это не очень приятный намек на то, что он хочет идти по российскому сценарию? Он об этом почти не упомянул, но создается такое впечатление, что Зеленский может пойти на значительные уступки. Если он действительно уговорит Путина на переговоры, то это только за счет уступок агрессору", – рассказал политолог Александр Кочетков для "Сегодня".

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Не брать, не давать, а кто не понял – сажать!

Эта фраза использовалась главой государства как постулат перед президентскими выборами в 2019-м году. Но что с коррупцией в стране на "экваторе" Зеленского?

"Власть не вспомнила, что мешает разобраться с коррупцией и почему прошло два с половиной года, а до сих пор ни один заметный чиновник не оказался на скамье подсудимых, его имущество нечестно нажитое не было конфисковано. Там был намек на реформирование судов. Но политической воли бороться со взяточничеством сейчас нет, потому что новая власть интегрировалась в систему предыдущей власти. Они могут побороть коррупцию, потому что остались те же выплаты в конвертах, сотрудничество с крупным бизнесом, общая касса, теневая прибыль", — говорит Кочетков.

Кочетков: "До сих пор ни один заметный чиновник не оказался на скамье подсудимых" / Фото: polit.info

Президент и сам признал, что судебная реформа только началась. Но детально на этом вопросе в своем обращении не останавливался и быстро переключил внимание на другие темы.

"Хочу вернуться" вместо "хочу уехать"

Первый человек в государстве считает, что украинцы за границей должны чувствовать себя гражданами своей родины. С таким намерениями Зеленский анонсировал законопроект, который он собирается внести в Верховную Раду, который разрешит украинцам за границей иметь двойное гражданство. Политолог Игорь Петренко предполагает, что этот документ готовился с политической целью перед выборами.

"Мы видим, что украинцы не сильно возвращаются. Еще не создали условия. У этого документа много целей есть. С одной стороны, это дать возможность тем людям, которые проживают за границей, иметь права, которые имеют украинцы. Если эта диаспора принадлежит Украине, то ее можно приобщать не только к экономическим, но и к политическим процессам. Если ты гражданин Украины, то имеешь право голоса. И это может серьезно изменить электоральную карту Украины", — сказал Петренко нашему изданию.

Петренко: "Украинцы не сильно возвращаются" / Фото uatv.ua

Состоятельный гражданин – состоятельное государство

Затронул гарант Конституции также экономические показатели. Говорил о высоких зарплатах работникам бюджетной сферы, доступных кредитах и рекордно высоком ВВП. Политолог Андрей Вигиринский утверждает в комментарии "Сегодня", что экономические победы весьма условные.

"Единственная конъюнктура, позволяющая Владимиру Александровичу кичиться историей о ВВП — это удачная внешняя конъюнктура на наши экспортные товары, не больше и не меньше. А история Украины говорит о том, что эти циклы экономического роста нашего сырьевого экспорта обладают свойством заканчиваться в период глобальной коррекции цен или глобальных экономических кризисов. И в этот момент ВВП снизится с той суммы, которую он назвал, в заработные платы перестанут быть такими же, как были в 2013-м году. Комментировать зарплаты и не учитывать курс доллара некорректно", — объяснил эксперт.

Вигиринский: "Комментировать зарплаты и не учитывать курс доллара некорректно" / Фото: Facebook

Ни слова о "госперевороте"

Ни словом Владимир Александрович не обмолвился о пресловутом "государственном перевороте", о котором все говорили последнюю неделю с его же подачи. Идет ли расследование? Будут ли заявления правоохранительных органов? Обнародуют доказательства, если они вообще есть? Эти вопросы в президентской речи были вынесены за скобки.