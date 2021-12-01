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Овации, как в КНДР, и странные футболки: реакция депутатов на Зеленского в Раде

1 декабря, 13:23
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Сегодня, 1 декабря, президент выступил в парламенте перед нардепами
Депутаты бурно встретили президента. Фото: коллаж "Сегодня"
Депутаты бурно встретили президента. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным обращением к депутатам и народу. На заседание впервые пригласили представителей общественности, а также родных погибших защитников.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Слуги" в одинаковых футболках

Народные депутаты от "Слуги народа" слушали послание президента в белых футболках с надписью в его поддержку: "За президента! Против олигархов". Перед началом пленарного заседания народные депутаты от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и Ирина Геращенко, а также журналист Андрей Дзиндзя на своих страницах в социальных сетях опубликовали фото "нарядных слуг".

Фото: Алексей Гончаренко
Фото: Алексей Гончаренко

Нардеп Николай Тищенко. Фото: Алексей Гончаренко
Нардеп Николай Тищенко. Фото: Алексей Гончаренко

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Фото: Алексей Гончаренко
Фото: Алексей Гончаренко

Юрий Корявченков. Фото: Андрей Дзиндзя
Юрий Корявченков. Фото: Андрей Дзиндзя

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Фото: Ирина Геращенко
Фото: Ирина Геращенко

Депутат Даниил Гетманцев надел пиджак на футболку и надпись получилась другой: "Президент – ты олигарх".

Фото: Ирина Геращенко
Фото: Ирина Геращенко

В то же время, народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" были одеты в футболки с изображениями Владимира Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака и вопросом: "Кто из них крот?".

Нина Южанина. Фото: Елена Чернякова, "Украина 24"
Нина Южанина. Фото: Елена Чернякова, "Украина 24"

Геращенко с Арахамией. Фото: Ирина Геращенко
Геращенко с Арахамией. Фото: Ирина Геращенко

Депутаты без масок

Несмотря на эпидемию коронавируса в мире многие народные депутаты присутствовали на заседании без масок. Кроме того, в ложе правительства заметили главу Офиса президента Андрея Ермака также без средств индивидуальной защиты.

По центру Андрей Ермак. Фото: скриншот
По центру Андрей Ермак. Фото: скриншот

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Бурные овации "слуг"

Выступление главы государства постоянно прерывалось аплодисментами депутатов из фракции "Слуга народа". Скажем так, Зеленскому устроили овацию. Возможно не только потому, что как артисту, ему было приятно.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Эксперты высказывают мнение, что бурные и продолжительные аплодисменты, сопровождавшие выступление гаранта, преследовало еще одну цель – перекрыть выкрики его противников. Уже известно: Зеленский очень не хотел, чтобы повторилась предыдущая история его визита в парламент, когда бывший соратник Гео Лерос кричал на президента прямо в сессионном зале и показывал ему непристойные жесты.

Но бесконечные аплодисменты тоже сыграли не лучшую роль. Все это начало смахивать на речи лидера Северной Кореи. Ему тоже неустанно хлопают. Говорят, кто недостаточно усердно аплодирует Ким Чен Ыну, может оказаться в местах не столь отдаленных.

В остальном обращение президента было стандартным. Он отчитался о достигнутых результатах и рассказал о достижениях.

Что говорил Зеленский в Раде?

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