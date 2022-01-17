Загубили телефон та зустріли "інопланетян": як Порошенко з командою поверталися в Україну

Петро Порошенко повернувся до України, як і обіцяв / Колаж "Сьогодні"

П'ятий президент України й досі народний депутат Петро Порошенко, якого підозрюють у державній зраді, повернувся до України. Його європейський вояж міг би бути рядовою робочою поїздкою. Але після прильоту на політика вже чекали слідчі ДБР і призначене на 11:00 судове засідання. За польотом Порошенка спостерігали сотні журналістів, дехто навіть вирішив перетинати кордон разом із ним. Як це було – подробиці в матеріалі "Сегодня".

Неспішний ранок перед польотом

Кінцевою точкою свого євротрипу Петро Олексійович вибрав столицю сусідньої Польщі. Тому до Києва він вилітав прямим рейсом із варшавського аеропорту імені Шопена літаком угорської бюджетної авіакомпанії Wizzair. Квиток на рейс обійшовся Порошенку не менше 1270 гривень.

Реклама

Перед реєстрацією п'ятий президент із задоволенням робив селфі та мило спілкувався зі своїми "фанатами".

Селфі на згадку з перехожими / Фото: Українська правда

Не забув і про сніданок. В оточенні журналістів та в обіймах дружини Марини Порошенко депутат "заряджався" круассаном та американо з молоком.

Реклама

Сніданок Петра Порошенка у варшавському аеропорті / Фото: Pavlovsky.news

Група підтримки на борту

Дорогою до гейту лідер "ЄС" встиг перекинутися словами з журналістами. Щоправда, не з усіма він був готовий спілкуватися у дружній манері. Одного назвав провокатором, а з іншим посперечався про те, якою мовою треба спілкуватися.

Порошенко не захотів відповідати на запитання журналіста: "Як його здоров'я?" / Cкріншот Panchenko

Реклама

Інша справа — шеф-редактор інтернет-видання "Лівий берег" Соня Кошкіна та головний редактор онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва, яким політик охоче давав коментарі, а його соратники робили фото. Як зауважили журналісти, Мусаєва спілкувалася з Порошенком близько 30-40 хвилин, ймовірно, користуючись нагодою, записувала інтерв'ю.

Севгіль Мусаєва та Олексій Гончаренко на борту літака Варшава-Київ / Фото: Олексій Гончаренко

Петро Олексійович весь час був біля своєї дружини. Щоправда, місце виявилося трохи тісним. До речі, подружжя Порошенків летіло в компанії представників інших нардепів "ЄС": Вікторії Сюмар, Артура Герасимова, Миколи Княжицького, Ахтема Чейгоза, Ірини Фріз, Софії Федини, а також адвокатів Іллі Новікова та Ігоря Голованя.

Подружжя Порошенко зайняло місця в літаку

Натовп фанатів під "Жулянами"

Прибуття літака очікувалося о 09:10. На той час під аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського зібралися кілька сотень людей із прапорами, плакатами та іншою символікою.

Правоохоронці забезпечили такий контроль, начебто їм надійшло завдання охороняти кожен куточок.

Правоохоронці оточили будівлю та пропускали лише пасажирів із квитками.

Охорона навколо аеропорту "Жуляни" у Києві / Фото: Ігор Сєров

Зустріч на землі

Приблизно через півтори години після вильоту літак із Петром Порошенком приземлився. Йому дали спокійно вийти з авіатранспорту, але без ексцесу не обійшлося. На паспортному контролі з'явилися слідчі ДБР, а прикордонники не могли розібратися з документами та повернути Парошенку паспорт. Через 10 хвилин суперечка закінчилася, і Петра Олексійовича пропустили на територію України. Те, що сталося, він назвав провокацією.

Прикордонники довго не віддавали Порошенкові його паспорт / Скріншот

Не все було гладко і у прихильників політика. У нардепа Олексія Гончаренка ще у салоні літака спочатку загубився один навушник. Пізніше він взагалі залишився без телефону. Добре, що апарат знайшли учасники акції на підтримку п'ятого гаранта.

Експрес-брифінг для ЗМІ

Журналістам, які очікували Петра Порошенка після прильоту, він поскаржився на неправомірну дію на паспортному контролі та подякував медійникам, які летіли з ним:

"Ситуацію нам вдалося вирішити лише завдяки тому, що у складі пасажирів рейсу, яким ми повернулися із Варшави, була величезна кількість журналістів", – сказав Порошенко.

Далі він вийшов на вулицю, до імпровізованої трибуни і промовив для своїх шанувальників, які чекали на нього з самого ранку.

Петро Порошенко дякує соратникам за підтримку / Фото: Олена Чернякова

Прикордонники-інопланетяни та гра на роялі

Перед слухачами Порошенко подякував представникам усіх політичних сил за підтримку та закликав "єднатися". Знову поскаржився на "паспортну провокацію" та назвав прикордонників інопланетянами. Мовляв, ті не впізнали п'ятого президента.

Нинішню владу назвав негідниками та звинуватив у тому, що вони за три роки порушили понад 120 кримінальних справ "проти мене та проти вас" (так сказав Порошенко, вказуючи рукою на натовп – Ред.).

Натовп почав скандувати: "Дякуємо, дякуємо, дякуємо!"

Зустрічати Порошенка приїхали сотні його шанувальників / Скріншот Україна 24

"Хто звинувачує нас у зраді? Ті, хто, коли "зелені чоловічки" захоплювали Крим, знімали фільми в Москві, знімаючи відосики на Червоній площі. Тоді, коли катували Рибака у Горлівці, вони членом грали на роялі, вважаючи це символом моєї України", – продовжував свій виступ Порошенко.

Люди підхопили і почали вигукувати: "Ганьба!"

Наприкінці "сивочолий" заспокоїв: "Ви казали, що вам потрібен Порох... Так ось, Порох у вас є!", – і видав знамениту фразу термінатора: "I`ll be back".

Після цього сів у автомобіль і попрямував до будівлі Печерського райсуду, де йому призначили засідання про призначення запобіжного заходу.