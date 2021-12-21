Порошенка переплутали з Зеленським – що не так із підозрою від ДБР

Володимир Зеленський (ліворуч) та Петро Порошенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
У тексті підозри Петра Порошенка переплутали із чинним президентом України Володимиром Зеленським.
Про це заявив журналіст Євген Куксін у Telegram.
Так, в одному з епізодів документа вказано дату 3 листопада 2021 року. А президентом у цей час, як відомо, був Володимир Зеленський. Очевидно, малося на увазі 3 листопада 2014 року.
"Петре Олексійовичу, повертайтеся", – написав Куксін.
Фото: Євген Куксін
Справа проти Порошенка
- 20 грудня стало відомо, що п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді. Тепер його повторно викликають до Державного бюро розслідувань для вручення клопотання про запобіжний захід.
- Порошенка підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".
- За версією слідства, п'ятого президента України підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень. Першим у цій справі пройшов нардеп із ОПЗЖ Віктор Медведчук.
- Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулася до Порошенка з двома порадами.