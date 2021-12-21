Порошенко перепутали с Зеленским – что не так с подозрением от ГБР

Владимир Зеленский (слева) и Петр Порошенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
В тексте подозрения Петра Порошенко перепутали с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил журналист Евгений Куксин в Telegram.
Так, в одном из эпизодов документа указана дата 3 ноября 2021 года. А президентом в это время, как известно, был Владимир Зеленский. Очевидно, подразумевалось 3 ноября 2014 года.
"Петр Алексеевич, возвращайтесь", – написал Куксин.
Фото: Евгений Куксин
Дело против Порошенко
- 20 декабря стало известно, что пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Теперь его повторно вызывают в Государственное бюро расследований для вручения ходатайства о мере пресечения.
- Порошенко подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- По версии следствия, пятого президента Украины подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен. Первым по этому делу прошел нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук.
- Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к Порошенко с двумя советами.