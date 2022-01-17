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Порошенко прилетів до України: що далі?

Марія Дмитренко
17 січня, 09:05
З п'ятим президентом країни летіли депутати з "Європейської солідарності" та його дружина Марина Порошенко

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 17 січня, п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повернувся до України з європейської поїздки. Літак із політиком на борту приземлився в аеропорту "Київ" о 9:05.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Нагадаємо, 24 грудня суд дозволив затримати Порошенка для його примусового приводу до суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура проситиме арешт з можливістю внесення застави в один мільярд гривень. Своєю чергою Порошенко заявив, що сам приїде до суду та зустрінеться з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Засідання призначено на 11:00.

У чому підозрюють Порошенка?

  • 20 грудня стало відомо, що Петру Порошенку оголосили про підозру. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу країни у залежність від Росії та терористичних організацій.
  • Напередодні свого повернення до Києва політик заявив, що не бачить підстав для свого затримання.
  • Читайте також у нашому матеріалі, як на справу Порошенка відреагували Тимошенко, Разумков та інші "важковаговики".