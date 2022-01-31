Прийшов, але нічого не сказав: Порошенко відмовився давати свідчення ДБР

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прибув на допит у ДБР та заявив, що відмовляється співпрацювати зі слідством.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Політик зазначив, що цю позицію погоджено з адвокатами.
"Але я точно не маю наміру брати участь у цьому шоу. Я не братиму участі й не даватиму жодних свідчень, бо це дуже схоже на сценарій, якби в 1937 році когось закликали працювати з НКВС" , – сказав Порошенко.
Він назвав справу проти себе "шоу у стилі Зеленського" та "переслідуванням опозиції".
У пресслужбі ДБР повідомили, що п'ятий президент відмовився свідчити слідчому, відмовився підписувати протокол і залишив приміщення Бюро. Про наступну дату виклику п'ятого президента обіцяють повідомити додатково.
Підозра п'ятому президентові
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля термінала.
- Крім того, на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенкові заставу у розмірі одного мільярда гривень.
- Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.