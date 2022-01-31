Порошенку може "прилетіти" за демарш до ДБР: адвокат усе пояснив

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П'ятий президент України та лідер "Євросолідарності" Порошенко мав право не давати показань. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів адвокат Ростислав Кравець.

"Відмова від давання показань передбачена Конституцією (ст.63 – ред.). Це право Порошенка і жодних наслідків для нього не несе. Але якщо він приховує щось від слідства, не пов'язане з загрозою особисто йому, його можуть притягнути до відповідальності у зв'язку з відмовою від давання показань. Те, що ми чули від ДБР, Порошенка та його адвокатів, його показання стосувалися його особисто, тому він мав право відмовитися від давання показань", – сказав він.

Перехресний допит Порошенка та Медведчука

Говорячи про доцільність перехресного допиту, він зазначив, що не бачить у цьому сенсу, тому що немає підстав для його проведення.

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"Перехресний допит проводиться у тому випадку, коли ті особи, які підозрюються, дають різні свідчення. І тоді їх дійсно потрібно викликати, щоб уточнити, хто каже правду, хто якимось чином ухиляється від чогось або щось приховує. Наразі Петро Порошенко не давав жодних свідчень у цій справі, тому проводити допит немає жодного сенсу", – сказав він.

Нагадаємо, 31 січня Петро Порошенко прибув на допит у ДБР й заявив, що відмовляється співпрацювати зі слідством. Він назвав справу проти себе "шоу у стилі Зеленського" та "переслідуванням опозиції".

У чому звинувачують Порошенка

20 грудня 2021 року Петру Порошенку було повідомлено про підозру у скоєнні державної зради. Його звинувачують в організації злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР".

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суд відпустив його під особисте зобов'язання, зобов'язавши здати паспорти для виїзду за кордон та не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідчого. Порошенко заявив, що оскаржить рішення суду, оскільки воно заважатиме йому вести політичну діяльність.

21 січня Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу.