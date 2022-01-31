Порошенко может "прилететь" за демарш в ГБР: адвокат все объяснил

Петр Порошенко сегодня пришел в ГБР / Фото: Коллаж: Сегодня
Пятый президент Украины и лидер "Евросолидарности "Порошенко имел право не давать показаний. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал адвокат Ростислав Кравец.
"Отказ от дачи показаний предусмотрен Конституцией (ст.63 – ред.). Это право Порошенко и никаких последствий для него несет. Но если он скрывает что-то от следствия, не связанное с угрозой лично ему, его могут привлечь к ответственности в связи с отказом от дачи показаний. То, что мы слышали от ГБР, Порошенко и его адвокатов, его показания касались его лично, поэтому, он имел право отказаться от дачи показаний", – сказал он.
Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука
Говоря о целесообразности перекрестного допроса, он отметил, что не видит в этом смысла, так как нет повода для его проведения.
"Перекрестный допрос проводится в том случае, когда те особы, которые подозреваются, дают разные показания. И тогда их действительно нужно вызывать, чтобы утонить, кто говорит правду, кто образом уклоняется от чего-то или что-то скрывает. В данный момент, Петр Порошенко не давал никаких показаний по этому делу, поэтому, проводить допрос нет никакого смысла", – сказал он.
Напомним, 31 января Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием. Он назвал дело против себя "шоу в стиле Зеленского" и "преследованием оппозиции".
В чем обвиняют Порошенко
- 20 декабря 2021 года Петру Порошенко было сообщено о подозрении в совершении государственной измены. Ему вменяют организацию преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".
- 19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд отпустил его под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
- 21 января Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
- На 28 января назначено судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе защиты Порошенко.