Порошенко может "прилететь" за демарш в ГБР: адвокат все объяснил

Петр Порошенко сегодня пришел в ГБР / Фото: Коллаж: Сегодня

Пятый президент Украины и лидер "Евросолидарности "Порошенко имел право не давать показаний. Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Отказ от дачи показаний предусмотрен Конституцией (ст.63 – ред.). Это право Порошенко и никаких последствий для него несет. Но если он скрывает что-то от следствия, не связанное с угрозой лично ему, его могут привлечь к ответственности в связи с отказом от дачи показаний. То, что мы слышали от ГБР, Порошенко и его адвокатов, его показания касались его лично, поэтому, он имел право отказаться от дачи показаний", – сказал он.

Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука

Говоря о целесообразности перекрестного допроса, он отметил, что не видит в этом смысла, так как нет повода для его проведения.

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"Перекрестный допрос проводится в том случае, когда те особы, которые подозреваются, дают разные показания. И тогда их действительно нужно вызывать, чтобы утонить, кто говорит правду, кто образом уклоняется от чего-то или что-то скрывает. В данный момент, Петр Порошенко не давал никаких показаний по этому делу, поэтому, проводить допрос нет никакого смысла", – сказал он.

Напомним, 31 января Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР и заявил, что отказывается сотрудничать со следствием. Он назвал дело против себя "шоу в стиле Зеленского" и "преследованием оппозиции".

В чем обвиняют Порошенко

20 декабря 2021 года Петру Порошенко было сообщено о подозрении в совершении государственной измены. Ему вменяют организацию преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Суд отпустил его под личное обязательство, обязав сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.

21 января Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.