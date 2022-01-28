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Порошенко йде до суду: там уже багато поліції, знову бочки та сцена (фото)

Марія Дмитренко
28 січня, 09:44
Перед минулим засіданням суду саме через бочки почалися зіткнення активістів із поліцією

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Київський апеляційний суд сьогодні, 28 січня, розгляне скарги на рішення Печерського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Розгляд скарг прокурора та сторони захисту екс-президента призначено на 11:00 у залі судових засідань № 201. Справу слухатиме колегія суддів у складі суддів Миколи Ященка, Валерія Лашевича та Івана Рибака.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

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Під судом уже збираються прихильники Порошенка та монтують сцену для мітингу. На місці багато поліції, до будівлі суду пускають лише за перепустками.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

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Мітингувальники знову викотили бочки, через які минулого разу сталися сутички із правоохоронцями. Тоді вони хотіли розвести в них вогонь, щоби зігрітися. Почався конфлікт із правоохоронцями, у хід пішли газові балончики.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Підозра п'ятому президентові

  • Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
  • Крім того, на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
  • Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі одного мільярда гривень.
  • Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.