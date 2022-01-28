Порошенко йде до суду: там уже багато поліції, знову бочки та сцена (фото)

Петро Порошенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Київський апеляційний суд сьогодні, 28 січня, розгляне скарги на рішення Печерського райсуду столиці про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Розгляд скарг прокурора та сторони захисту екс-президента призначено на 11:00 у залі судових засідань № 201. Справу слухатиме колегія суддів у складі суддів Миколи Ященка, Валерія Лашевича та Івана Рибака.
Під судом уже збираються прихильники Порошенка та монтують сцену для мітингу. На місці багато поліції, до будівлі суду пускають лише за перепустками.
Мітингувальники знову викотили бочки, через які минулого разу сталися сутички із правоохоронцями. Тоді вони хотіли розвести в них вогонь, щоби зігрітися. Почався конфлікт із правоохоронцями, у хід пішли газові балончики.
Підозра п'ятому президентові
- Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прилетів із Варшави до Києва. Повернення політика відбувалося бурхливо. Аеропорт з самого ранку оточили силовики, а прихильники політика зустрічали його біля терміналу.
- Крім того, на паспортному контролі у Порошенка відібрали паспорт, але повернули за 15 хвилин. За словами політика, ситуацію вдалося вирішити лише завдяки великій кількості журналістів, які з ним прилетіли.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі одного мільярда гривень.
- Після цього Офіс Генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду про обрання запобіжного заходу щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.