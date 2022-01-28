Порошенко идет в суд: там уже много полиции, снова бочки и сцена (фото)

Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский апелляционный суд сегодня, 28 января, рассмотрит жалобы на решение Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Рассмотрение жалоб прокурора и стороны защиты экс-президента назначено на 11:00 часов в зале судебных заседаний № 201. Дело будет слушать коллегия судей в составе судей Николая Ященко, Валерия Лашевича и Ивана Рыбака.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

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Под судом уже собираются сторонники Порошенко и монтируют сцену для митинга. На месте много полиции, в здание суда пускают только по пропускам.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

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Митингующие снова выкатили бочки из-за которых в прошлый раз произошли стычки с правоохранителями. Тогда они хотели развести в них огонь, чтобы согреться. Завязался конфликт со стражами порядка, в ход пошли газовые баллончики.

Фото: Дарья Цисарук, "Сегодня"

Подозрение пятому президенту