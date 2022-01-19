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Тюрьма отменяется. Суд принял решение по Порошенко

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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19 января, 14:16
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Заседание суда началось позже запланированного времени
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Петр Порошенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. При этом имущество политика арестовали.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Мы пришли сюда для того, чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся. Для того чтобы продемонстрировать, что правда с нами. Мы не празднуем победу, хотя казалось бы мы победили. Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, еще не закончится", – сказал Порошенко.

Также политик поблагодарил свою команду за поддержку.

Кроме того, Порошенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — лишь его оппонент, тогда как Путин — враг. Он призвал президента к единству перед угрозой РФ.

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"Украина и поведение агрессора требуют национального консенсуса", – сказал он.

Отметим, личное обязательство предусматривает выполнение ряда условий. В частности таких:

  • подозреваемый должен прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
  • подозреваемый не должен выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • подозреваемый обязан уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и места работы;
  • подозреваемый не должен общаться с подозреваемыми, свидетелями и иными фигурантами его дела, перечень которых определяется следователем или прокурором.

Также эта мера пресечения требует от подозреваемого сдать следственным органам паспорта и любые другие документы, по которым возможен выезд за пределы Украины. Обвиняемый также обязан носить "электронное средство контроля" за местоположением.

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Возвращение Порошенко

  • 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика происходило бурно. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
  • Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось разрешить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
  • Напомним, Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
  • Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

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