Полякова отруїли? Розбираємо з лікарем-кардіологом причину смерті нардепа

Лікар-кардіолог Анна Солощенко розповіла, що означає діагноз, який визначила судмедекспертиза. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 8 жовтня, в Києві був знайдений мертвим 33-річний депутат Верховної Ради України Антон Поляков. За результатами розтину, його смерть настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Однак правоохоронці все ж відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". При цьому, як інформують ЗМІ, з посиланням на власні джерела в МВС, серце нардепа могло зупинитися через отруєння.

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Лікар вищої категорії клініки "Ваш кардіолог" Анна Солощенко розповіла сайту "Сьогодні", що означає діагноз, який визначила судмедекспертиза, і чи міг Антон Поляков померти від отруєння.

Що таке ішемія

Гостра ішемічна хвороба серця (ішемія) простою мовою означає кисневе голодування.

"Будь-який орган в нашому організмі забезпечується кров'ю артеріями. Ними до органу або тканини тече кров, а з нею розчинений там кисень і корисні поживні речовини. Це забезпечує життєдіяльність, як серця, так і нирок, тканини головного мозку, печінки, шкіри і т.д. З низки причин артерії, які приносять кров до наших органів, можуть "забиватися" атеросклеротичними бляшками. В результаті приплив крові обмежений, і виникає кисневе голодування органу, тобто ішемія", – пояснює нам Солощенко.

Інфаркт та інсульт

За словами кардіолога, через атеросклеротичну бляшку виникає тромбоз і закупорка судини.

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"Атеросклеротична бляшка складається з жирового ядра і покришки з сполучної тканини. Нестабільна бляшка складається з великого ядра, а покрита тоненькою кришечкою. Під впливом різних факторів, частіше запального характеру, в кришечці активізуються спеціальні "короїди" – металопротеїнази. Вони роз'їдають кришечку і оголюють ядро, на яке з крові починають осідати тромбоцити, виходить тромб, який повністю закриває просвіт судини. Кровопостачання органу повністю припиняється, і, якщо швидко не відкрити судину, шматочок серця, який живився за рахунок цієї артерії, відмирає. Тобто гине. Відбувається інфаркт. Якщо посудина постачав кров'ю стінку серця, це буде інфаркт серця, якщо головний мозок – інсульт, рідше зустрічаються інфаркти інших органів, наприклад, нирок", – каже медик.

Лікар зазначає, що в разі, коли інфаркт не призводить до смерті, на його місці утворюється рубець, який, на відміну від м'язу, не скорочується. Тому сусіднім ділянкам серця доведеться брати на себе подвійне навантаження, що може призвести до серцевої недостатності – коли серце не справляється зі своєю функцією насоса, і це проявляється суттєвим зниженням якості життя людини і обмеженням її активного життя.

Чи міг Поляков померти від отруєння

Чутки, поширені ЗМІ про можливе отруєння депутата алкоголем або отрутою, Анна Солощенко вважає безпідставними, оскільки, згідно з висновком судмедекспертизи, смерть Полякова наступила в результаті ішемічної хвороби серця.

"Це означає, що під час розтину було виявлено атеросклеротична бляшка, про яку я говорила вище. Дійсно, буває, що отруєння може викликати серцевий напад, але в такому разі не було б бляшки. Тут же, ймовірно, справа в тромбі і інфаркті", – підкреслює кардіолог.

Анна Солощенко: "Під час розтину було виявлено атеросклеротичну бляшку, якої не буває при отруєнні" / Фото: Facebook

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Інфаркти помолодшали

Солощенко також зазначила, що Антон Поляков помер у віці 33 років.

"За останні 10 років інфаркт дуже "помолодшав", а ризик його отримати сьогодні є у кожного другого українця після 35 років. Цього року я вже лікувала інфаркт у пацієнтів віком 29, 33 і 36 років. Інфаркти в 40-45 років – це вже, на жаль, рутина і будні", – підсумувала лікар.

Що відомо про Антона Полякова?