Підписані листи про звільнення Разумкова вже готові (фото)

Депутати зібрали підписи за відставку спікера. Фото: колаж "Сьогодні"

Підписані листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відставку голови Верховної Ради України готові і знаходяться в Апараті Верховної Ради.

Як повідомила прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook, ініціатори даного процесу вже можуть їх забрати і продовжувати процедуру згідно з регламентом.

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Разумков: Є команда, але немає партії

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу". Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова , пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова не запросили на з'їзд в Трускавець. Очікується, що там депутати обговорять і можливе звільнення спікера.

Як ми вже писали, в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.