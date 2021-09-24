Тіло в лісі – перша страшна знахідка недалеко від місця замаху на Сергія Шефіра

Труп чоловіка знаходився в лісі кілька місяців / Колаж "Сьогодні"
На Фастівщині в районі замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра виявили труп.
Про це повідомляє поліція Київської області.
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Офіційна версія
"23 вересня в відділення поліції № 2 (Чабани) надійшло повідомлення від грибників про те, що вони виявили тіло чоловіка в лісі поблизу села Юрівка Фастівського району. Як з'ясувалося, 51-річний чоловік безслідно зник 9 червня. Про його зникнення із заявою в поліцію звернулися родичі. Попередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав в невідомому напрямку і додому не повернувся. При проведенні оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили родичів померлого, його впізнали", – йдеться в повідомленні.
Проводяться відповідні експертизи і встановлюються всі обставини смерті.
Неофіційна версія
Джерело в правоохоронних органах озвучило іншу версію агентству УНН. За даними цього джерела, труп був виявлений під час прочісування лісу правоохоронцями в рамках розслідування замаху на Сергія Шефіра.
"Розкрили інший злочин – знайшли повішеного хлопця, який зник кілька місяців тому під час велопрогулянки. Проводиться судово-медична експертиза знайденого тіла. Розглядають версію як самогубство, так насильницька смерть" , – заявило джерело.
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Що відомо по справі
- Напад стався близько 10-тої ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- Потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковки і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Голова МВС Денис Монастирський відзначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
- Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.