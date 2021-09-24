Тело в лесу – первая жуткая находка недалеко от места покушения на Сергея Шефира

Труп мужчины находился в лесу несколько месяцев / Коллаж "Сегодня"

На Фастовщине в районе покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира обнаружили труп.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Официальная версия

"23 сентября в отделение полиции № 2 (Чабаны) поступило сообщение от грибников о том, что они обнаружили тело мужчины в лесу вблизи села Юровка Фастовского района. Как выяснилось, 51-летний мужчина бесследно исчез 9 июня. О его исчезновении с заявлением в полицию обратились родственники. Предварительно установлено, что мужчина на велосипеде уехал в неизвестном направлении и домой не вернулся. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили родственников умершего, его опознали", – говорится в сообщении.

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Проводятся соответствующие экспертизы и устанавливаются все обстоятельства смерти.

Неофициальная версия

Источник в правоохранительных органах озвучил другую версию агентству УНН. По данным этого источника, труп был обнаружен во время прочесывания леса правоохранителями в рамках расследования покушения на Сергея Шефира.

"Раскрыли другое преступление – нашли повешенного парня, пропавшего несколько месяцев назад во время велопрогулки. Проводится судебно-медицинская экспертиза найденного тела. Рассматривают версию как самоубийство или насильственная смерть", – заявил источник.

Что известно по делу

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь". Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.