Перша реакція Зеленського на підозру Порошенку: "Згодом люди зрозуміють…"

"Я ваш вирок" - крилата фраза Зеленського на адресу Порошенка / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що справа проти п'ятого президента України Петра Порошенка не викличе жодних протестних настроїв у суспільстві.

Про це Зеленський заявив на полях конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30", відповідаючи на запитання журналістів, передає РБК Україна.

Реклама

Реакція шостого президента

"Я не думаю, що це якось впливатиме на ситуацію всередині держави. На цю ситуацію зазвичай впливають фінансові групи. Він (Порошенко. – Ред.) є однією з цих фінансових груп. Я бачу єдине – ми не бачимо резонансу стосовно таких людей, як Медведчук, як пан, про якого ви сказали. Якщо це те, що ми прочитали – про вугілля, нехай розбираються правоохоронні органи, суд. Я думаю, що підтримки цих протестів у суспільстві немає, зрозуміло, чому. Воно так не виходить. І у 2014 році не їх підтримувало суспільство, хочу нагадати. На мою думку, люди розуміють, що відбувається. Згодом люди зрозуміють, хто є хто", – сказав Зеленський журналістам.

Навколо п'ятого президента