Переговори Байдена та Путіна: Зеленський домовився про умови України

Зеленський переговорив з Ентоні Блінкеном / Колаж "Сьогодні"
Як і обіцяли у Вашингтоні, за добу до важливих переговорів президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним президент України Володимир Зеленський отримав можливість висловити свою позицію з ключових українських питань. Відбулася телефонна розмова Зеленського із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про цей контакт з'явилося повідомлення на твіттері президента України.
Що відомо
Президент України повідомив, що було узгоджено позиції України та США перед розмовою президентів Байдена та Путіна.
"Домовилися й надалі діяти спільно та скоординовано", – написано у повідомленні.
В очікуванні переговорів
- Як уже відомо, президенти США та Росії завтра о 17.00 за київським часом проведуть переговори у закритому режимі, в яких обговорять взаємні гарантії безпеки з боку Москви та НАТО.
- Для цього вперше буде використано захищену лінію відеозв'язку, яка давно була створена для контактів лідерів двох країн, проте до цього простоювала.
- Як передав телеканал CNN, до переговорів Вашингтон розробив потужний пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України.
- За кілька днів Байден має зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському, щоб особисто повідомити, що від Києва хоче Москва.