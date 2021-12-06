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Переговоры Байдена и Путина: Зеленский договорился об условиях Украины

Ирина Ковальчук
6 декабря, 22:55
На Банковую позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен

Зеленский переговорил с Энтони Блинкеном / Коллаж "Сегодня"

Как и обещали в Вашингтоне, за сутки до важных переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский получил возможность высказать свою позицию по ключевым украинским вопросам. Состоялся телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

О данном контакте появилось сообщение на твиттере президента Украины.

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Что известно

Президент Украины сообщил, что была согласована позиции Украины и США перед разговором президентов Байдена и Путина.

"Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно", – написано в сообщении.

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В ожидании переговоров

  • Как уже известно, президенты США и России завтра в 17.00 по киевскому времени проведут переговоры в закрытом режиме, в которых обсудят взаимные гарантии безопасности со стороны Москвы и НАТО.
  • Для этого впервые будет использована защищенная линия видеосвязи, которая давно была создана для контактов лидеров двух стран, однако до этого простаивала.
  • Как передал телеканала CNN, к переговорам Вашингтон разработал мощный пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины.
  • Через несколько дней Байден должен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы лично сообщить, что от Киева хочет Москва.