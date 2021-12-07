Переговори Байдена та Путіна – у Білому домі назвали теми

Джо Байден (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден вже сьогодні, 7 грудня, переговорить із російським колегою Володимиром Путіним. Однією з тем відеодзвінка буде нарощування військ РФ вздовж кордонів з Україною.

Про це повідомили у прес-службі Білий будинок.

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"Президент Байден, очевидно, висловить нашу стурбованість нарощуванням російської військової могутності та планами стосовно України. Порядок денний також охоплюватиме низку інших важливих питань, включаючи стратегічну стабільність, кіберпростір та ядерну програму Ірану", – сказав старший чиновник Білого дому.

Він також нагадав, що США ясно висловили глибоке занепокоєння можливими серйозними військовими діями проти України.

"Щоб бути ясним, ми не знаємо, чи ухвалив президент Путін рішення про подальшу військову ескалацію проти України, але ми знаємо, що він створює можливості для участі в такій ескалації, якщо він вирішить це зробити", – сказав чиновник.

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Він зазначив, що США вже бачили такий сценарій у 2014 році, коли Росія вторглася до України.

"Очевидно, президент Байден (під час дзвінка – Ред.) підніме ці побоювання. Він пояснить, що у разі, якщо Росія вирішить діяти, будуть дуже реальні наслідки, але він також пояснить, що є ефективний шлях уперед у дипломатії. Ми закликаємо Росію повернутися до діалогу дипломатичним шляхом, включаючи виконання Мінських угод", – заявив спікер.

За його словами, буде порушено й інші теми, які мають "вирішальне значення для національної безпеки Америки, зокрема виклики, які залишаються в кіберпросторі, необхідність досягнення прогресу щодо фундаментальних питань стратегічної стабільності в ядерній, космічній галузях, а також занепокоєння США щодо успіхів, яких Іран досягає у своїй ядерній програмі, і тієї загрози, яку вони становлять для регіонального й міжнародного миру та безпеки".



Чиновник заявив, що Байден вестиме цю дискусію з Путіним, як і минулі бесіди, "у професійній, відвертій та прямій манері, де він чітко роз'яснить, що Сполучені Штати готові зробити як щодо стримування, так і щодо дипломатії".

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