У Міноборони України дали пораду Байдену на переговорах із Путіним

Рєзніков вважає, що Байден повинен дати чітку відповідь Путіну, хто господар "червоних ліній"

Резніков звернувся до Байдена з проханням / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден на переговорах із російським лідером Володимиром Путіним повинен відкинути "червоні лінії" Кремля. З таким закликом виступив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню CNN.

За словами міністра, американський президент має також у спілкуванні з главою РФ твердо виступити проти позиції Москви, яка потребує гарантій того, що НАТО не прийме Україну.

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"Якщо я можу порадити президенту Байдену, я хотів би, щоб він чітко сформулював господареві Кремля, що тут не може бути жодних російських "червоних ліній". "Червона лінія" вже знаходиться тут, в Україні, і цивілізований світ відреагує без вагань", – заявив Резніков.

Також він закликав президента США донести до Володимира Путіна, що ідея не провокувати Росію не спрацює.

Раніше Резніков заявляв, що Росія у разі захоплення України навряд чи здобуде перемогу.

"Я не вірю, що Росія переможе в Україні. Швидше за все – це буде кривава бійня, російські хлопці теж повертатимуться в трунах", – сказав він.

Путін та "червоні лінії"

1 грудня президент РФ Володимир Путін застеріг Захід від перетину "червоних ліній" на тлі заяв США та Великобританії про те, що російське вторгнення в Україну призведе до серйозних дипломатичних та економічних заходів у відповідь.

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Російський лідер Володимир Путін та президент США Джо Байден 7 грудня проведуть переговори. Обговорять конфлікт на Донбасі, присутність російської армії біля кордонів України та розширення НАТО на схід.

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи майбутні переговори, сказав, що президенти Росії та США збираються обговорювати питання, а не заводити відносини в глухий кут. "Володимир Путін не раз казав, що Росія ні на кого нападати не збирається, але є "червоні лінії", – сказав він.

Байден заявив, що готує набір ініціатив, щоб не допустити планів російського вторгнення на територію України, і наголосив, що не приймає нічиїх "червоних ліній".