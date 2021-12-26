Залишилися лічені дні. ЗМІ назвали дату проведення Ради Росія – НАТО

Столтенберг вирішив скликати засідання Ради Росія - НАТО на початку січня. Фото: колаж "Сьогодні"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив організувати 12 січня 2022 року засідання Ради Росія – НАТО. Він ухвалив подібне рішення як голова Ради Росія – НАТО.
Про це повідомляє турецька агенція Anadolu.
"Ми контактуємо з Росією з цього питання", – сказало джерело агентства.
За даними агентства, цього ж дня у Брюсселі відбудеться засідання начальників генштабів країн-учасниць НАТО.
Зазначимо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією щодо права України обирати свій шлях і вступити до блоку. Він також наголосив, що Москва продовжує зберігати велике військове угруповання на українському кордоні.
Крім того, Столтенберг спростував повідомлення західних ЗМІ про появу гострих розбіжностей між країнами Альянсу щодо подальших відносин з Росією та про російську ініціативу з обговорення з Альянсом юридично зобов'язуючих гарантій безпеки в Європі.
Ультиматум РФ щодо НАТО
- У грудні Росія опублікувала проєкт договору із США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Більше того, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека, включно з тим, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє і зовнішню політику.
- Естонія першою заявила, що висунуті умови неприйнятні. Зокрема, Кремль хоче заборонити розміщення озброєнь НАТО на території країн, які до 1997 року не входили до цього об'єднання.
- Також у Європі відкинули договір про НАТО. Вісім країн уже сказали "ні" Кремлю.
- Також днями Столтенберг озвучив тривожні дані щодо військ РФ поблизу України.