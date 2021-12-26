Залишилися лічені дні. ЗМІ назвали дату проведення Ради Росія – НАТО

Столтенберг вирішив скликати засідання Ради Росія - НАТО на початку січня. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вирішив організувати 12 січня 2022 року засідання Ради Росія – НАТО. Він ухвалив подібне рішення як голова Ради Росія – НАТО.

Про це повідомляє турецька агенція Anadolu.

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"Ми контактуємо з Росією з цього питання", – сказало джерело агентства.

За даними агентства, цього ж дня у Брюсселі відбудеться засідання начальників генштабів країн-учасниць НАТО.

Зазначимо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією щодо права України обирати свій шлях і вступити до блоку. Він також наголосив, що Москва продовжує зберігати велике військове угруповання на українському кордоні.

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Крім того, Столтенберг спростував повідомлення західних ЗМІ про появу гострих розбіжностей між країнами Альянсу щодо подальших відносин з Росією та про російську ініціативу з обговорення з Альянсом юридично зобов'язуючих гарантій безпеки в Європі.

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