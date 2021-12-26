Остались считанные дни. СМИ назвали дату проведения Совета Россия – НАТО

Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия - НАТО в начале января. Фото: коллаж "Сегодня"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение организовать 12 января 2022 года заседание Совета Россия – НАТО. Он принял подобное решение в качестве председателя Совета Россия – НАТО.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
"Мы контактируем с Россией по данному вопросу", – сказал источник агентства.
По данным агентства, в этот же день в Брюсселе пройдет заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО.
Отметим, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не пойдет на компромиссы с Россией о праве Украины выбирать свой путь и вступить в блок. Он также подчеркнул, что Москва продолжает сохранять большую военную группировку на украинской границе.
Кроме того, Столтенберг опроверг сообщения западных СМИ о появлении острых разногласий между странами Альянса по вопросу дальнейших отношений с Россией и о российской инициативе по обсуждению с Альянсом юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе.
Ультиматум РФ по НАТО
- В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.
- В США еще не дали ответ россиянам. В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику.
- Эстония первая заявила, что выдвинутые условия неприемлемы. В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.
- Также в Европе отвергли договор о НАТО. Восемь стран уже сказали "нет" Кремлю.
- Также на днях Столтенберг озвучил тревожные данные о войсках РФ вблизи Украины.