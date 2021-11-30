Стріляє з гаубиці та сперечається з президентом. Що зроблять із журналістом Бутусовим

Медіаспільнота розділилась у думках, чи є вистріл Юрія Бутусова з гаубиці порушенням етики/Колаж "Сьогодні"

Прізвище головного редактора сайту "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова фігурує в заголовках новин вже кілька днів поспіль. Минулої п'ятниці всі спостерігали його словесну суперечку з президентом України Володимиром Зеленським на пресмарафоні. А на День пам'яті жертв Голодомору Бутусів на своїй сторінці у Facebook виклав відео, на якому він стріляє з гармати на Донбасі

Через цей пост у Державному бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження, а радник Банкової закликав втрутитися Комісію з журналістської. Сайт "Сьогодні" з'ясував, який вердикт від колег може чекати на журналіста.

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Межі професійної етики

Позаштатний радник глави Офісу президента та речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович висловився про скандальний ролик з Бутусовим у Мережі. Він опублікував пост, у якому звинувачує журналіста у порушенні стандартів:

"Якщо журналіст сфотографувався зі зброєю або у формі з нашивкою – він прийняв сторону і більше не може бути журналістом і висвітлювати події у конфлікті. Все це стосується і цивільних осіб, але в міжнародному праві журналісти виділені окремо, як ті, хто повинен дотримуватися нейтралітету особливо суворо. Строго формально, він не може вважатися журналістом з погляду професійної етики. Комісія з журналістської етики мала б дати цьому відповідну оцінку", – написав Арестович.

Окрім того, референт Єрмака додав, що життю Бутусова може загрожувати небезпека .

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Арестович: "Він прийняв сторону і більше не може бути журналістом" / Фото: Фокус

Політизація справи Бутусова

Коментарі представників медіа не повинні бути використані владою для політичних рахунків. На цьому наполягає голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. У коментарі журналісту сайту "Сьогодні" він сказав:

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"З огляду на те, що наразі відкрито кримінальне провадження навколо цього кейсу в ДБР і з боку топчиновників та представників влади йде засудження, то будь-які розгляди етичності-неетичності Бутусова сприятимуть політизації цієї справи. Але якщо розглядати окремо, журналіст не повинен провокувати сприйняття журналістської діяльності як мікс пропаганди та використання зброї на фронті. Журналістика – це все ж таки спроба дати аудиторії максимум достовірної інформації".

Томіленко: "Будь-які розгляди етичності-неетичності Бутусова сприятимуть політизації цієї справи"/Фото: khersonci.com.ua

Краще б він цього не робив

Шеф-редактор групи видань "Детектор медіа" Наталія Лігачова теж радить не відкидати політичне підґрунтя. Але його дії не підтримує.

"Я думаю, що не слід Бутусову як журналісту постити таке відео. Або, принаймні, потрібно було дати виразне пояснення: що це, навіщо це і де це. Але враховуючи все, що відбувається навколо Бутусова, зараз і, з одного боку, його різку суперечку з президентом під час пресконференції в п'ятницю, а з іншого боку — що у зв'язку з цим відео було відкрито справи ДБР, якби я розглядала це у Комісії з журналістської етики, то враховувала б увесь цей контекст", — сказала Лігачова ексклюзивно нашому виданню.

Лігачова: "Не варто було Бутусову как журналісту постити таке відео" / Фото: ttps://detector.media

Дозволено все, що не в рамках роботи

Юрист Інституту масової інформації Алі Сафаров вважає, що якщо фахівець не виконує журналістського завдання, то він може мати справу зі зброєю і навіть бути військовозобов'язаним. У даному випадку порушення професійних норм експерт не бачить.

"У даному випадку саме по собі зафіксоване на відео те, що він натискає спуск на гарматі, не є порушенням норм етики. Протокол до Женевської конвенції передбачає в умовах військового конфлікту заборону журналістові брати в руки зброю. Тоді він матиме захист як не учасника конфлікту Якщо він бере на фронті зброю, то стає комбатантом і втрачає захист, але Росія 2017 року вийшла з цієї конвенції і тепер вона може застосовувати зброю, в тому числі і до представників ЗМІ, тому в умовах війни як варіант самозахисту. журналіста, наявність у його руках зброї можна було б розглядати", – пояснив журналісту "Сьогодні" Сафаров.

Сафаров: "В умовах війни наявність зброї в руках журналіста можна було б розглядати" / Фото: investigator.org.ua

Комісія ще готує вердикт

Комісія, до якої звертався Арестович, офіційною позицією наразі не ділиться. Журналіст "Сьогодні" поспілкувався з головою правління Всеукраїнської громадської організації "Комісія з журналістської етики" Олексієм Погорєловим. Він відповів, що поки що спільного рішення членів КЖЕ немає.

"У нас є чатик, ми цю ситуацію відучора обговорюємо всередині комісії. Але поки не буде рішення всіх представників про те, що ми готові вийти на рішення, нічого не можу сказати", – сказав Погорєлов.

Натомість деякі представники організації публічно висловили власну думку. Наприклад, Діана Дуцик написала у себе у Facebook про те, що заклики розібратися в етичності Бутусова – це маніпуляція.

"Ситуація вже вийшла з площини етики і стала політичною, оскільки порушено кримінальну справу. Я вважаю цю справу тиском на журналіста та тиском на свободу слова. КЖЕ могла б розглянути відео Бутусова і саму ситуацію, якби не було кримінальної справи і до нас звернулися б за роз'ясненнями з стосовно такої практики в умовах війни. Але в обставинах, що склалися, розгляд ситуації суто в моральній площині неможливий", — написала пані Дуцик.

З позицією колеги погодилася ще одна представниця Комісії з журналістської етики. виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

"Підтримую, і це моя позиція як члена КЖЕ теж", – написала Романюк у коментарі до посту.

Коли буде офіційна позиція – поки що незрозуміло. За це мають проголосувати щонайменше 8 із 15 членів Комісії. І не всі з них встигли ознайомитись із відео. У всякому разі, голова журналістського органу Андрій Куликов у понеділок, 29 листопада, зізнався, що ролик Бутусова ще не дивився.