Стреляет из гаубицы и спорит с президентом. Что сделают с журналистом Бутусовым

Медиаобщественность разделилась во мнении, является ли выстрел Юрия Бутусова из гаубицы нарушением этики / Коллаж "Сегодня"

Фамилия главного редактора сайта "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова фигурирует в новостных заголовках уже несколько дней подряд. В прошлую пятницу все наблюдали его словестную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским на пресс-марафоне. А в День памяти жертв Голодомора Бутусов на своей странице в Facebook выложил видео, на котором он стреляет из пушки на Донбассе.

Из-за этого поста в Государственном бюро расследований открыли уголовное производство, а советник Банковой призвал вмешаться Комиссию по журналистской. Сайт "Сегодня" выяснил, какой вердикт от коллег может ожидать журналиста.

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Границы профессиональной этики

Внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович высказался о скандальном ролике с Бутусовым в сети. Он опубликовал пост, в котором обвиняет журналиста в нарушении стандартов:

"Если журналист сфотографировался с оружием или в форме с нашивкой — он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте. Всё это касается и гражданских лиц, но в международном праве журналисты выделены отдельно, как те, кто должен соблюдать нейтралитет особенно строго. Строго формально, он больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики. Комиссия по журналистской этике должна была бы дать этому соответствующую оценку", - написал Арестович.

Кроме того, референт Ермака добавил, что жизни Бутусова может грозить опасность.

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Арестович: "Он принял сторону и больше не может быть журналистом" / Фото: Фокус

Политизация дела Бутусова

Комментарии представителей медиа не должны быть использованы властью для сведения политических счетов. На этом настаивает председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. В комментарии журналисту сайта "Сегодня" он сказал:

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"Учитывая, что в настоящее время открыто уголовное производство вокруг этого кейса в ДБР и со стороны топ-чиновников и представителей власти идет осуждение, то любые рассмотрения этичности-неэтичности Бутусова будут способствовать политизации этого дела. Но если рассматривать отдельно, журналист не должен провоцировать восприятие журналистской деятельности как микс пропаганды и использования оружия на фронте. Журналистика – это все же попытка дать аудитории максимум достоверной информации".

Томиленко: "Любые рассмотрения этичности-неэтичности Бутусова будут способствовать политизации этого дела" / Фото: khersonci.com.ua

Лучше бы он этого не делал

Шеф-редактор группы изданий "Детектор медиа" Наталия Лигачева тоже советует не отметать политическую подоплеку. Но его действия не поддерживает.

"Я думаю, что не следовало Бутусову как журналисту постить такое видео. Или, во всяком случае, нужно было дать внятное объяснение: что это, зачем это и где это. Но учитывая все происходящее вокруг Бутусова сейчас и, с одной стороны, его резкую перепалку с президентом во время пресс-конференции в пятницу, а с другой стороны — что в связи с этим видео были открыты дела ГБР, если бы я рассматривала это в Комисии по журналистской этики, то учитывала бы весь этот контекст", — сказала Лигачева эксклюзивно нашему изданию.

Лигачева: "Не следовало Бутусову как журналисту постить такое видео" / Фото: ttps://detector.media

Разрешено все, что не в рамках работы

Юрист Института массовой информации Али Сафаров считает, что если специалист не выполняет журналистское задание, то он может иметь дело с оружием и даже быть военнообязанным. В конкретном случае нарушение профессиональных норм эксперт не видит.

"В данном случае само по себе зафиксированное на видео то, что он нажимает спуск на пушке, не является нарушением норм этики. Протокол к Женевской конвенции предусматривает в условиях военного конфликта запрет журналисту брать в руки оружие. Тогда у него будет защита как не участника конфликта. Если он берет на фронте оружие, таким образом он становится комбатантом и теряет защиту. Но Россия в 2017 году вышла из этой конвенции и теперь она может применять оружие, в том числе, и к представителям СМИ. Поэтому в условиях войны, как вариант самозащиты журналиста, наличие в его руках оружия можно было бы рассматривать", — объяснил журналисту "Сегодня" Сафаров.

Сафаров: "В условиях войны наличие оружия в руках журналиста можно было бы рассматривать" / Фото: investigator.org.ua

Комиссия еще готовит вердикт

Комиссия, к которой обращался Арестович, официальной позицией пока не делится. Журналист "Сегодня" пообщался с главой правления Всеукраинской общественной организации "Комиссия по журналистской этике" Алексеем Погореловым. Он ответил, что пока общего решения членов КЖЭ нет.

"У нас есть чатик, мы эту ситуацию со вчерашнего дня обсуждаем внутри комиссии. Но пока не будет решения всех представителей о том, что мы готовы выйти на решение, ничего не могу сказать", — заключил Погорелов.

Вместе с тем некоторые представители организации публично высказали собственное мнение. Например, Диана Дуцык написала у себя в Facebook о том, что призывы разобраться в этичности Бутусова – это манипуляция.

"Ситуация уже вышла из плоскости этики и стала политической, поскольку возбуждено уголовное дело. Я считаю это дело давлением на журналиста и давлением на свободу слова. КЖЭ могла бы рассмотреть видео Бутусова и саму ситуацию, если бы не было уголовного дела и к нам обратились бы за разъяснениями по поводу такой практики в условиях войны. Но в сложившихся обстоятельствах рассмотрение ситуации сугубо в нравственной плоскости невозможно", — написала госпожа Дуцык.

С позицией коллеги согласилась еще одна представительница Комиссии по журналистской этике – исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк.

"Поддерживаю, и это моя позиция как члена КЖЭ тоже", — написала Романюк в комментарии к посту.

Когда будет официальная позиция – пока непонятно. За это должны проголосовать минимум 8 из 15 членов Комиссии. И не все из них успели ознакомится с видео. Во всяком случае, глава журналистского органа Андрей Куликов в понедельник, 29 ноября, признался "Сегодня", что ролик Бутусова еще не смотрел.