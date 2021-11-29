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Готується вбивство Бутусова – Арестович озвучив план

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
29 листопада, 09:26
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З журналіста хочуть зробити сакральну жертву і його вже спланували, як чергового Гонгадзе
Арестович (у кружечку) попередив Бутусова про серйозну небезпеку. Колаж "Сьогодні"
Арестович (у кружечку) попередив Бутусова про серйозну небезпеку. Колаж "Сьогодні"

Журналіста Юрія Бутусова можуть спробувати ліквідувати після останніх скандалів з президентом та дивним фото з гаубицею – йому терміново потрібно надати державну охорону.

Про це заявив у Facebook радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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Він вважає, що із Бутусова хочуть зробити сакральну жертву вже спланували його як чергового Гонгадзе.

"Такими темпами йому залишається вже дуже недовго – рахунок пішов на дні, максимум – тижні. Його ліквідують – ті, хто його й накачує. І це стане сигналом до початку масових заворушень із щирим обуренням громадян", – написав Арестович.

Радник голови ОПУ вважає, що все це на тлі концентрації російських військ на кордоні може призвести до сумних наслідків.

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"Зрозумілий сценарій? Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести, політична криза – атакуй на здоров'я. Терміново проситиму надати Юрію Бутусову державну охорону. Його, балбеса, давно час рятувати. Я спеціально озвучив це як можливий сценарій", – підкреслив Арестович.

Скандал із Бутусовим

  • Спочатку 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поскандалив з президентом Володимиром Зеленським. Він звинувачував главу держави у брехні та зриві спецоперації щодо "вагнерівців".
  • У відповідь Зеленський звинуватив журналіста у провокації на Донбасі, пригадавши йому історію з першим ударом ЗСУ по бойовиках з "Байракторів". Більше того, він звинуватив його у зливі секретної інформації операції щодо "вагнерівців".
  • Також напередодні Бутусов опублікував у Мережі відео, як він стріляє з гаубиці і супроводжує це словами, що вогонь ведеться нібито у бік бойовиків. Потім він виправдався, що відео старе і це було не на Донбасі на навчаннях ЗСУ.
  • Ось тільки вже пізно – ДБР відкрило кримінальне провадження. Його підозрюють у тому, що він своїми діями лише допомагає Росії виправдати свою агресію та звинуватити Україну у зриві Мінських домовленостей.
  • Бутусов заявляє, що його "пресують" після суперечки із Зеленським, у тому числі і за допомогою правоохоронців. Він обіцяє подати до суду на президента.

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