"Одна людина узурпувала Раду" – Арахамія, вибігаючи з Офісу президента, розповів про баталії з Разумковим

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вдень побував в Офісі президента України, після чого повернувся до Верховної Ради, вирішувати питання з порядком денним на найближче засідання ВР і питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Про це кореспонденти "Сьогодні" дізналися, перебуваючи під Офісом президента.
Узурпація Верховної ради
"Розмовляли з президентом. У нас же є велика проблема – сьогодні на погоджувальній раді повністю провалений порядок денний. Всі фракції вийшли, у нас вийшли глави комітетів, які формують порядок денний. Я не розумію – нового порядку денного немає, провалені всі версії порядку денного. Це ж великий законодавчий процес. Чомусь одна людина узурпувала цей процес. Порушивши кілька разів регламент, який він так шанує завжди. Тому сьогодні зібралися глави комітетів, висловили недовіру", – заявив "Сьогодні" Арахамія по дорозі з Банкової на Грушевську.
Чи бути відставці
На питання, що ж відбувається з відставкою Дмитра Разумкова, Арахамія зазначив, що процес запущений – підписні листи в апарат ВР занесли, однак спостерігається буксування процесу.
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"Зазвичай верифікація підписів займає до години часу. Уже минуло дві з половиною години – підписи не верифіковані. Ну, ви ж розуміете, що відбувається? При цьому на брифінгу голова Верховної Ради стверджує, що він не буде заважати процесу винесення цього питання в зал. Але ми ж бачимо ситуацію з точністю до навпаки. Зараз йдемо до Верховної Ради, хочемо дізнатися, що заважає збору підписів. Якщо треба допомогти в верифікації, ми – допоможемо. Будемо дзвонити депутатам і підтверджувати підписи за відеодзвінків", – сказав Арахамія на бігу.
Як розвивалися події
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
- На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
- Під час з'їзду "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу", яка проходить в Трускавці, зібрала понад 150 підписів за ініціювання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.