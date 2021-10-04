"Одна людина узурпувала Раду" – Арахамія, вибігаючи з Офісу президента, розповів про баталії з Разумковим

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вдень побував в Офісі президента України, після чого повернувся до Верховної Ради, вирішувати питання з порядком денним на найближче засідання ВР і питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це кореспонденти "Сьогодні" дізналися, перебуваючи під Офісом президента.

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Узурпація Верховної ради

"Розмовляли з президентом. У нас же є велика проблема – сьогодні на погоджувальній раді повністю провалений порядок денний. Всі фракції вийшли, у нас вийшли глави комітетів, які формують порядок денний. Я не розумію – нового порядку денного немає, провалені всі версії порядку денного. Це ж великий законодавчий процес. Чомусь одна людина узурпувала цей процес. Порушивши кілька разів регламент, який він так шанує завжди. Тому сьогодні зібралися глави комітетів, висловили недовіру", – заявив "Сьогодні" Арахамія по дорозі з Банкової на Грушевську.

Чи бути відставці

На питання, що ж відбувається з відставкою Дмитра Разумкова, Арахамія зазначив, що процес запущений – підписні листи в апарат ВР занесли, однак спостерігається буксування процесу.

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"Зазвичай верифікація підписів займає до години часу. Уже минуло дві з половиною години – підписи не верифіковані. Ну, ви ж розуміете, що відбувається? При цьому на брифінгу голова Верховної Ради стверджує, що він не буде заважати процесу винесення цього питання в зал. Але ми ж бачимо ситуацію з точністю до навпаки. Зараз йдемо до Верховної Ради, хочемо дізнатися, що заважає збору підписів. Якщо треба допомогти в верифікації, ми – допоможемо. Будемо дзвонити депутатам і підтверджувати підписи за відеодзвінків", – сказав Арахамія на бігу.

Як розвивалися події