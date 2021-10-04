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Арахамія назвав Разумкова опозиціонером і видалив з усіх партійних чатів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
4 жовтня, 14:07
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Внутрішнє листування слуг народу підтверджує, що вони, судячи з усього, вже визначилися зі звільненням голови парламенту
Арахамія жорстко вчинив з Разумковим. Колаж "Сьогодні"
Арахамія жорстко вчинив з Разумковим. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія видалив спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з усіх партійних чатів і дав зрозуміти, що їх колишній соратник тепер опозиціонер. Про це пише PavlovskyNews.

В чатах політсили спікер був записаний як "Разумков ДА".

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"Колеги, видалив ДА з усіх чатів після того, як глави комітетів побачили риторику і поведінку на Погоджувальній (раді з лідерами фракцій і груп). Присутність опозиційних політиків в чатах чужих фракцій – не варіант", – йдеться у внутрішньопартійному листуванні "слуг".

Фото: PavlovskyNews

Відставка Разумкова

  • Народні депутати вже віддали керівництву парламенту підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова. Ось тільки процес займе якийсь час – Рада піде строго за Регламентом, а там не все так просто.
  • Ще на з'їзді в Трускавці у "Слузі народу" дали зрозуміти, що більшість депутатів підтримають відставку спікера парламенту. Лише менше 10 депутатів виступили проти його звільнення. А Микола Тищенко назвав Разумкова троянський конем у "Слузі народу".
  • Голови комітетів влаштували демарш у Раді – сьогодні вони залишили засідання Погоджувальної ради після того, як Разумков жорстко відчитав депутатів через прийняття закону про олігархів.
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