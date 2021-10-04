Арахамія назвав Разумкова опозиціонером і видалив з усіх партійних чатів

Внутрішнє листування слуг народу підтверджує, що вони, судячи з усього, вже визначилися зі звільненням голови парламенту

Арахамія жорстко вчинив з Разумковим. Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія видалив спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова з усіх партійних чатів і дав зрозуміти, що їх колишній соратник тепер опозиціонер. Про це пише PavlovskyNews.

В чатах політсили спікер був записаний як "Разумков ДА".

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"Колеги, видалив ДА з усіх чатів після того, як глави комітетів побачили риторику і поведінку на Погоджувальній (раді з лідерами фракцій і груп). Присутність опозиційних політиків в чатах чужих фракцій – не варіант", – йдеться у внутрішньопартійному листуванні "слуг".

Фото: PavlovskyNews

Відставка Разумкова