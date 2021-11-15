Звинуватив президента? Разумков розповів, як Арахамія "підставив" Зеленського

Розумків зліва "здав із тельбухами" Арахамію (праворуч вгорі). Колаж "Сьогодні"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія своєю заявою про "продаж списків" щодо "злодіїв у законі" підставив президента Володимира Зеленського, якого знехотя звинуватив у покриванні "хабарників".

Про це розповів у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі Україна 24 нардеп Дмитро Разумков.

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"Тобто він (Арахамія. – Ред.) звинуватив президента в тому, що хтось комусь давав (хабарі. – Ред.), тому що виходить після цього указ президента", – сказав колишній спікер парламенту.

Разумков пояснив, що СБУ чи МВС подають документи (наприклад, списки "злодіїв у законі") до Апарату РНБО, а сам орган фактично функціонує при президентові. Там все перевіряється, готується та виноситься на розгляд Радбезу. А далі рішення передається президентові на підпис, і він уже затверджує остаточно.

Він уточнив, що, за словами Арахамії, напрошується висновок, мовляв, Зеленський свідомо поставив підпис на указі, знаючи про те, що за список комусь пропонувалися хабарі.

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"Президент підписує указ, указ готується Офісом президента України. Вони перевіряють усю інформацію… Якщо Давид Арахамія говорить про те, що хтось взяв 300 (тисяч доларів. – Ред.), то подивимося – хто взяв їх, з яких інституцій ці 300 тисяч доларів взяли, чому помилки не помітили ні в РНБО, ні в Офісі президента. Чому в указі президента 20% помилок? Виходить, що глава фракції звинуватив президента в тому, що хтось взяв хабарі, а він фактично покриває, ставлячи свій підпис під указом", – резюмував нардеп.

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