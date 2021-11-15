Обвинил президента? Разумков рассказал, как Арахамия "подставил" Зеленского

Разумков слева "сдал с потрохами" Арахамию (справа вверху). Коллаж "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия своим заявлением о "продаже списков" по "ворам в законе" подставил президента Владимира Зеленского, которого нехотя обвинил в покрывательстве "взяточников".

Об этом рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24 нардеп Дмитрий Разумков.

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"То есть он (Арахамия. – Ред.) обвинил президента в том, что кто-то кому-то давал (взятки. – Ред.), потому что выходит после этого указ президента", – сказал бывший спикер парламента.

Разумков объяснил, что СБУ или МВД подают документы (например, списки по "ворам в законе") в Апарат СНБО, а сам орган фактически функционирует при президенте. Там все проверяется, готовится и выносится на рассмотрение Совбеза. А дальше решение передается президенту на подпись и он уже утверждает окончательно.

Он уточнил, что, со слов Арахамии напрашивается вывод, мол, Зеленский сознательно поставил подпись на указе, зная о том, что за список кому-то предлагались взятки.

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"Президент подписывает указ, указ готовится Офисом президента Украины. Они проверяют всю информацию … Если Давид Арахамия говорит о том, что кто-то взял 300 (тысяч долларов. – Ред.), то посмотрим – кто взял их, из каких институций эти 300 тысяч долларов взяли, почему ошибки не заметили ни в СНБО, ни в Офисе президента. Почему в указе президента 20% ошибок? Получается, что глава фракции обвинил президента в том, что кто-то взял взятки, а он фактически покрывает, ставя свою подпись под указом", – резюмировал нардеп.

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