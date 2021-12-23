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"Знахабнів! Але нічого йому не буде": Разумков про скандал зі "слугою" Галушко

Сергій Мартинець
23 грудня, 10:15
Наразі немає механізму для покарання депутатів за образу правоохоронців

Разумков розкритикував "слугу" Галушка. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков упевнений, що "слузі народу" Миколі Галушку нічого не буде за образи поліцейських, а ось за самих правоохоронців переживає.

Про це він розповів в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24.

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Він нагадав, що й раніше були подібні випадки. За його словами, наразі немає механізму, щоб відібрати мандат у депутата за образу поліцейських. Тому політик вважає, що Галушко просто знахабнів.

"Мою позицію знають усі. Я дуже часто повторював депутатам: коли ти щось робиш, треба спочатку подумати. Краще подумати, перш ніж ти говориш. Цю ситуацію я навіть не знаю, як коментувати, бо не подумав – тут не підходить, зробив і не подумав – теж не підходить. Це називається знахабнів", – сказав Разумков.

При цьому він упевнений, що "слугу" ніяк не покарають ні фракція, ні парламент, натомість може дістатися самим поліцейським.

"Нічого йому не буде. Абсолютно нічого. Я готовий навіть побитися об заклад, що його ніяк не покарають за таку поведінку. Мені не дає спокою питання: Що буде з поліцейськими? Тому що ситуація, яка відбувалася навколо замміністра – там були проблеми у правоохоронців. Якби ситуація не вийшла назовні, кажуть, що їх хотіли звільнити. Хоча вони зробили свою роботу на 100%. Навіть не виконали – мали право застосувати фізичну силу, покласти на підлогу та застосувати зброю", – наголосив колишній спікер парламенту.

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Скандал з Галушком

  • Учора, 22 грудня, з'явилося відео, як 18 грудня 2020 року поліція зупинила автомобіль нардепа Галушка у центрі Києва нібито за порушення правил дорожнього руху. За кермом був його водій, а нардеп під'їхав згодом і влаштував розбірки з копами. Він не соромився у висловлюваннях, нецензурно лаявся і ображав правоохоронців. Більше того, у вчорашньому коментарі він не вибачався за ситуацію і знову назвав поліцейських дебілами.
  • У "Слузі народу" одразу ж видали реакцію на скандал. Як заявила спікер політсили Юлія Палійчук, Арсен Аваков, ще будучи головою МВС, нібито шантажував цим відео нардепа Галушка.
  • Сам Аваков теж відреагував на "зашквар" Галушка. За його словами, цей інцидент з нардепом не єдиний – були ще, але їх поки що не оприлюднили. Також він відповів на звинувачення у шантажі.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що водія нардепа притягнуто до відповідальності – йому "вліпили" великий штраф. Але це ще не все.