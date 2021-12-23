"Знахабнів! Але нічого йому не буде": Разумков про скандал зі "слугою" Галушко

Разумков розкритикував "слугу" Галушка. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Дмитро Разумков упевнений, що "слузі народу" Миколі Галушку нічого не буде за образи поліцейських, а ось за самих правоохоронців переживає.

Про це він розповів в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24.

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Він нагадав, що й раніше були подібні випадки. За його словами, наразі немає механізму, щоб відібрати мандат у депутата за образу поліцейських. Тому політик вважає, що Галушко просто знахабнів.

"Мою позицію знають усі. Я дуже часто повторював депутатам: коли ти щось робиш, треба спочатку подумати. Краще подумати, перш ніж ти говориш. Цю ситуацію я навіть не знаю, як коментувати, бо не подумав – тут не підходить, зробив і не подумав – теж не підходить. Це називається знахабнів", – сказав Разумков.

При цьому він упевнений, що "слугу" ніяк не покарають ні фракція, ні парламент, натомість може дістатися самим поліцейським.

"Нічого йому не буде. Абсолютно нічого. Я готовий навіть побитися об заклад, що його ніяк не покарають за таку поведінку. Мені не дає спокою питання: Що буде з поліцейськими? Тому що ситуація, яка відбувалася навколо замміністра – там були проблеми у правоохоронців. Якби ситуація не вийшла назовні, кажуть, що їх хотіли звільнити. Хоча вони зробили свою роботу на 100%. Навіть не виконали – мали право застосувати фізичну силу, покласти на підлогу та застосувати зброю", – наголосив колишній спікер парламенту.

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Скандал з Галушком