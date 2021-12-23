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"Обнаглел! Но ничего ему не будет": Разумков о скандале со "слугой" Галушко

Сергей Мартынец
23 декабря, 10:15
Сейчас нет механизма для наказания депутатов за оскорбление правоохранителей

Разумков раскритиковал "слугу" Галушко. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков уверен, что "слуге народа" Николаю Галушко ничего не будет за оскорбление полицейских, а вот за самих правоохранителей переживает.

Об этом он рассказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.

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Он напомнил, что и ранее были подобные случаи. По его словам, сейчас нет механизма, чтобы отобрать мандат у депутата за оскорбление полицейских. Поэтому политик считает, что Галушко просто обнаглел.

"Мою позицию знают все. Я очень часто повторял депутатам: когда ты что-нибудь делаешь, надо сначала подумать. Лучше подумать, прежде чем ты говоришь. Эту ситуацию я даже не знаю, как комментировать, потому что не подумал – здесь не подходит, сделал и не подумал – тоже не подходит. Это называется обнаглел", – сказал Разумков.

При этом он уверен, что "слугу" никак не накажут ни фракция, ни парламент, зато достаться может самим полицейским.

"Ничего ему не будет. Абсолютно ничего. Я готов даже поспорить, что его никак не накажут за эти действия. Мне не дает покоя вопрос: что будет с полицейскими? Потому что ситуация, которая происходила вокруг замминистра – там были проблемы у правоохранителей. Если бы ситуация не вышла наружу, говорят, что их хотели уволить. Хотя они проделали свою работу на 100%. Даже не выполнили – имели право применить физическую силу, положить на пол и применить оружие", – подчеркнул бывший спикер парламента.

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Скандал с Галушко

  • Вчера, 22 декабря, появилось видео, как 18 декабря 2020 года полиция остановила автомобиль нардепа Галушко в центре Киева якобы за нарушение правил дорожного движения. За рулем был его водитель, а нардеп подъехал позже и устроил разборки с копами. Он не стеснялся в выражениях, матерился и оскорблял правоохранителей. Более того, во вчерашнем комментарии он не стал извиняться за ситуацию и снова назвал полицейских дебилами.
  • В "Слуге народа" сразу же выдали реакцию на происходящее. Как заявила спикер политсилы Юлия Палийчук, Арсен Аваков, еще будучи главой МВД, якобы шантажировал этим видео нардепа Галушко.
  • Сам Аваков тоже отреагировал на "зашквар" Галушко. По его словам, этот инцидент с нардепом не единственный – были еще, но их пока не обнародовали. Также он ответил на обвинения в шантаже.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель нардепа привлечен к ответственности – ему "влепили" большой штраф. Но и это еще не все.