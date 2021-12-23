"Обнаглел! Но ничего ему не будет": Разумков о скандале со "слугой" Галушко

Разумков раскритиковал "слугу" Галушко. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Дмитрий Разумков уверен, что "слуге народа" Николаю Галушко ничего не будет за оскорбление полицейских, а вот за самих правоохранителей переживает.

Об этом он рассказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.

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Он напомнил, что и ранее были подобные случаи. По его словам, сейчас нет механизма, чтобы отобрать мандат у депутата за оскорбление полицейских. Поэтому политик считает, что Галушко просто обнаглел.

"Мою позицию знают все. Я очень часто повторял депутатам: когда ты что-нибудь делаешь, надо сначала подумать. Лучше подумать, прежде чем ты говоришь. Эту ситуацию я даже не знаю, как комментировать, потому что не подумал – здесь не подходит, сделал и не подумал – тоже не подходит. Это называется обнаглел", – сказал Разумков.

При этом он уверен, что "слугу" никак не накажут ни фракция, ни парламент, зато достаться может самим полицейским.

"Ничего ему не будет. Абсолютно ничего. Я готов даже поспорить, что его никак не накажут за эти действия. Мне не дает покоя вопрос: что будет с полицейскими? Потому что ситуация, которая происходила вокруг замминистра – там были проблемы у правоохранителей. Если бы ситуация не вышла наружу, говорят, что их хотели уволить. Хотя они проделали свою работу на 100%. Даже не выполнили – имели право применить физическую силу, положить на пол и применить оружие", – подчеркнул бывший спикер парламента.

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Скандал с Галушко