"Обнаглел! Но ничего ему не будет": Разумков о скандале со "слугой" Галушко

Разумков раскритиковал "слугу" Галушко. Коллаж "Сегодня"
Народный депутат Дмитрий Разумков уверен, что "слуге народа" Николаю Галушко ничего не будет за оскорбление полицейских, а вот за самих правоохранителей переживает.
Об этом он рассказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24.
Он напомнил, что и ранее были подобные случаи. По его словам, сейчас нет механизма, чтобы отобрать мандат у депутата за оскорбление полицейских. Поэтому политик считает, что Галушко просто обнаглел.
"Мою позицию знают все. Я очень часто повторял депутатам: когда ты что-нибудь делаешь, надо сначала подумать. Лучше подумать, прежде чем ты говоришь. Эту ситуацию я даже не знаю, как комментировать, потому что не подумал – здесь не подходит, сделал и не подумал – тоже не подходит. Это называется обнаглел", – сказал Разумков.
При этом он уверен, что "слугу" никак не накажут ни фракция, ни парламент, зато достаться может самим полицейским.
"Ничего ему не будет. Абсолютно ничего. Я готов даже поспорить, что его никак не накажут за эти действия. Мне не дает покоя вопрос: что будет с полицейскими? Потому что ситуация, которая происходила вокруг замминистра – там были проблемы у правоохранителей. Если бы ситуация не вышла наружу, говорят, что их хотели уволить. Хотя они проделали свою работу на 100%. Даже не выполнили – имели право применить физическую силу, положить на пол и применить оружие", – подчеркнул бывший спикер парламента.
Скандал с Галушко
- Вчера, 22 декабря, появилось видео, как 18 декабря 2020 года полиция остановила автомобиль нардепа Галушко в центре Киева якобы за нарушение правил дорожного движения. За рулем был его водитель, а нардеп подъехал позже и устроил разборки с копами. Он не стеснялся в выражениях, матерился и оскорблял правоохранителей. Более того, во вчерашнем комментарии он не стал извиняться за ситуацию и снова назвал полицейских дебилами.
- В "Слуге народа" сразу же выдали реакцию на происходящее. Как заявила спикер политсилы Юлия Палийчук, Арсен Аваков, еще будучи главой МВД, якобы шантажировал этим видео нардепа Галушко.
- Сам Аваков тоже отреагировал на "зашквар" Галушко. По его словам, этот инцидент с нардепом не единственный – были еще, но их пока не обнародовали. Также он ответил на обвинения в шантаже.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что водитель нардепа привлечен к ответственности – ему "влепили" большой штраф. Но и это еще не все.