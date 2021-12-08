"Потрібно знизити градус" – Байден розповів, що робитимуть із розширенням НАТО

Питання НАТО обговорюватиметься з Росією / Колаж "Сьогодні"

Переговори за участю Росії щодо подальших дій НАТО у європейському регіоні будуть. Однак поки що не йдеться про надання якихось гарантій Москві.

Про це заявив президент США Джозеф Байден журналістам 8 грудня у Вашингтоні на галявині біля Білого дому, передає CNN.

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Чого очікувати

"Нам також, ймовірно, буде потрібно посилити нашу присутність у країнах НАТО, щоб заспокоїти тих, хто перебуває на східному фланзі", – сказав Байден.

У зв'язку з цим найближчим часом буде запущено дипломатичний процес з Росією та іншими союзниками по НАТО, спрямований на зниження напруженості в регіоні.

"Ми сподіваємось, що до п'ятниці зможемо оголосити про те, що у нас будуть зустрічі на високому рівні, не лише з нами. Мінімум чотири наші великі союзники по НАТО братимуть участь в обговоренні з Росією її побоювань, пов'язаних з Альянсом... І чи можемо ми виробити будь-які заходи, що дозволить знизити градус на східному фланзі", – сказав лідер США.

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Питання НАТО