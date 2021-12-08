"Потрібно знизити градус" – Байден розповів, що робитимуть із розширенням НАТО

Питання НАТО обговорюватиметься з Росією / Колаж "Сьогодні"
Переговори за участю Росії щодо подальших дій НАТО у європейському регіоні будуть. Однак поки що не йдеться про надання якихось гарантій Москві.
Про це заявив президент США Джозеф Байден журналістам 8 грудня у Вашингтоні на галявині біля Білого дому, передає CNN.
Чого очікувати
"Нам також, ймовірно, буде потрібно посилити нашу присутність у країнах НАТО, щоб заспокоїти тих, хто перебуває на східному фланзі", – сказав Байден.
У зв'язку з цим найближчим часом буде запущено дипломатичний процес з Росією та іншими союзниками по НАТО, спрямований на зниження напруженості в регіоні.
"Ми сподіваємось, що до п'ятниці зможемо оголосити про те, що у нас будуть зустрічі на високому рівні, не лише з нами. Мінімум чотири наші великі союзники по НАТО братимуть участь в обговоренні з Росією її побоювань, пов'язаних з Альянсом... І чи можемо ми виробити будь-які заходи, що дозволить знизити градус на східному фланзі", – сказав лідер США.
Питання НАТО
- Також Байден заявив, що Пентагон не відправить до України свої війська у разі нападу на нашу країну російських військових. Американський лідер вважає, що достатньо попередження про санкції, які Путін отримав під час переговорів 7 грудня.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва розпочала підготовку юридичного документа, який має їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.
- Нагадаємо, що минулого тижня Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що НАТО поступово підминає Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але винятково на своїй території.