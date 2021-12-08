Новий канцлер ФРН забув про Бога – подробиці інциденту

Олаф не виголосив традиційної промови / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час присяги на посаду, новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц не сказав фразу, яку зазвичай говорять вступаючи на посаду. Про це повідомляється на сайті Бундестагу.

Шольц став другим канцлером історії Німеччини, який під час присяги не згадав Бога.

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"Я клянусь присвятити свої сили благу німецького народу, примножувати його надбання, оберігати його від шкоди, дотримуватися та охороняти Основний закон і закони федерації, сумлінно виконувати свої обов'язки та дотримуватися справедливості стосовно кожного", – сказав Шольц.

Олаф належав до євангелічної церкви, проте покинув її. Зараз він про себе відгукується, як про нерелігійну людину.

Нагадаємо, що соціал-демократ Олаф Шольц у середу, 8 грудня, обраний новим федеральним канцлером Німеччини . За нього проголосували 395 депутатів із 707.

Зеленський заявив, що готовий до співпраці з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем та його урядом.

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