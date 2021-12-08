Новый канцлер ФРГ забыл о Боге – подробности инцидента

Олаф не произнес традиционную речь / Фото: Коллаж: Сегодня
Во время присяги на должность новоизбранный канцлер Германии Олаф Шольц не сказал фразу, которую обычно говорят, вступая в должность. Об этом сообщается на сайте Бундестага.
Шольц стал вторым канцлером в истории Германии, который во время присяги не упомянул Бога.
"Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому", – сказал Шольц.
Олаф принадлежал к евангелической церкви, однако покинул ее. Сейчас он о себе отзывается, как о нерелигиозном человеке.
Напомним, что социал-демократ Олаф Шольц в среду, 8 декабря, избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовали 395 депутатов из 707.
Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и его правительством.
Как повлияет это на Украину и какие ожидания
- Зеленский делился своими ожиданиями относительно Шольца. От нового канцлера и правительства Германии он ожидает, да и вся Украина, выполнения договоренностей по транзиту газа из России по нашей газотранспортной системе, а также продвижение в НАТО и ЕС.
- Кроме того, правящая коалиция недавно приняла соглашение, в котором озвучила позицию относительно сотрудничества с Россией и войны на Донбассе.
- 2 декабря бывшего канцлера Ангелу Меркель торжественно провожали с должности с факелами и военным оркестром. Она возглавляла правительство Германии 16 лет.