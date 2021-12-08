В Германии назначен новый канцлер – как отреагировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к сотрудничеству с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и его правительством.
Об этом он написал в Twitter.
Он уже очертил главные точки соприкосновения с новым немецким правительством.
"Приветствую Олафа Шольца и новое немецкое правительство с началом работы. Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в Европейский Союз и НАТО. Рассчитываю на конструктивный диалог и ожидаю нашей встречи", – написал Зеленский.
Чего Украина ждет от нового канцлера ФРГ
- Ранее Зеленский делился своими ожиданиями относительно Шольца. Среди прочего от нового канцлера и правительства Германии он ожидает, да и вся Украина, выполнения договоренностей по транзиту газа из России по нашей газотранспортной системе, а также продвижение в НАТО и ЕС.
- Правящая коалиция недавно приняла соглашение, в котором озвучила позицию относительно сотрудничества с Россией и войны на Донбассе.
- А 2 декабря уже бывшего канцлера Ангелу Меркель торжественно провожали с должности с факелами и военным оркестром. Она возглавляла правительство Германии 16 лет.