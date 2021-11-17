Немає оптимізму щодо Донбасу, але готові воювати: що думають українці через 7 років після Євромайдану

Володимир Путін спровокував бажання українців відійти від Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Цієї неділі, 21 листопада – День гідності та Свободи. Саме цього дня розпочався фатальний Євромайдан, який радикально змінив курс країни та змусив багатьох переосмислити те, що відбувається. Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися, наскільки відрізняються думки українців "зразка 2014 року" та сьогоднішніх.

Якщо коротко: більш ніж половина підтримує вступ України до Європейського союзу та НАТО. Водночас дедалі більше українців віддаляється від Росії, а молодь готова зі зброєю в руках відстоювати суверенітет та європейське майбутнє країни. А тепер – до конкретних цифр.

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Понад 50% за ЄС та НАТО

Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-9 листопада, вступ України до НАТО підтримують 58% українців, проти виступили 35% опитаних. За приєднання до ЄС готові віддати голоси 62% громадян України, причому 32% українців не бажають інтеграції до Європи.

Приєднання до ЄС більше хочуть мешканці західних та центральних регіонів України, менше – жителі східних областей, у яких підтримують вступ до ЄС та НАТО менше половини громадян.

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Виникло бажання вступити до НАТО

Як свідчить динаміка підтримки вступу до НАТО групи "Рейтинг", зараз приєднання до Північноатлантичного альянсу хочуть найбільше українців з березня 2014 року.

Бажання приєднання України до Альянсу серед громадян країни почало зростати після початку збройного конфлікту на Донбасі. Так, якщо у 2012 році ідею вступу до НАТО підтримували лише 13% українців, то у травні 2014-го прихильників об'єднання з Альянсом було вже 33%, у грудні 2014 року – 44%, а у листопаді 2015-го – 46%. У листопаді 2021-го – 62%.

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Погіршилося ставлення до Росії

З 2014 року переконаність у тому, що закінчення конфлікту на Донбасі залежить головним чином від Росії, прийшла до переважної більшості громадян України. За даними Харківського інституту соціальних досліджень (ХІСД) та Центру прав людини ZMINA, вирішальною роллю Росії у припиненні війни на сході України вважають 67,2% українців, у деокупації Криму – 64,5%.

Молодь може взятися за зброю

До речі, українці сумніваються, що конфлікт на Донбасі вирішиться найближчим часом. Багато громадян, у зокрема й молодь, не виключають можливості повномасштабної війни з Росією.

Згідно з результатами опитування сервісу Liberty Report, проведеного на замовлення програми "Свобода слова Савіка Шустера", в Україні 65% підлітків віком 16 –18 років впевнені, що їхньому поколінню доведеться воювати за Україну. Водночас, як зазначають автори опитування, і чоловіки, й дівчата однаково сприймають небезпеку.

У розрізі регіонів найбільше тих, хто вважає, що їм доведеться воювати – у центральній Україні (70%). На півдні таких – 59%, на заході – 67%, на сході – 59%.

Українці хочуть жити, як у Європі та бути захищеними

Політолог Світлана Кушнір вважає, що ще одним чинником, який вплинув на бажання українців вступити до ЄС та НАТО, став безвіз.

"У 2017 році ЄС запровадив безвізовий режим для в'їзду громадян України до європейських країн. Багато українців змогли побачити, як живуть європейці. Всі ми сподіваємося, що після вступу до ЄС наш рівень життя стане таким самим високим, як у Європі", – пояснює Кушнір.

Політолог також зазначає, що українці також покладають надії на НАТО, вважаючи, що Альянс міг би захистити Україну від вторгнення Росії на Донбас.

"Звичайно, такі сподівання є малоймовірними, але українці – романтична нація. Ми любимо вірити у краще", – резюмувала Кушнір.

Світлана Кушнір: "Ми сподіваємося, що після вступу до ЄС наш рівень життя стане таким самим високим, як у Європі" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що окрім прагнення до НАТО слід враховувати, що Північноатлантичний альянс може виявитися неефективним блоком, від якого відмовиться навіть Європа.

Також ми інформували, що для України поступово відчиняються двері різних заходів, які проводить Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Вперше в історії нашої країни ми будемо брати участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь, куди допускаються виключно члени Альянсу.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Проте "не завтра".

Раніше експосол США в Україні Джон Гербст заявив, що Україні ще далеко до вступу до НАТО та Європейського Союзу – для цього може знадобитися до 20 років.