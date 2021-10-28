"Не допустити смерті Саакашвілі": Денісова пояснила, що потрібно терміново зробити

Денісова змогла провести кілька годин із Саакашвілі / Колаж "Сьогодні"

Здоров'я третього президента Грузії, голови Виконавчого комітету з реформ України Міхеїла Саакашвілі, який голодує у в'язниці Руставі вже 27 днів, погіршується з кожною хвилиною. Тому необхідно негайно вирішувати питання щодо його госпіталізації.

Про це заявила в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка 27 жовтня відвідала Саакашвілі у в'язниці.

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Примусове годування

"Ситуація з погіршенням його стану здоров'я вже переходить на хвилини, а не дні.... Дуже небезпечна зараз ситуація. Я б дуже хотіла, щоб лікарі в Грузії, які опікуються здоров'ям Михаїла Саакашвілі, звернули на це увагу і відреагували, що потрібно вже зараз вживати реанімаційні заходи, щоб не допустити смерті Саакашвілі", що потрібно вже зараз вживати реанімаційних заходів, щоб не допустити смерті Саакашвілі", – заявила Денісова в ефірі телеканалу "Україна 24".

Український омбудсмен зазначила, що політик дуже категоричний і він погодиться на госпіталізацію лише до лікарні, яку вважає безпечною. Від примусового харчування він теж відмовляється.

"Він дуже категоричний. Якщо не буде переміщення до тієї лікарні, до якої він хоче, якщо будуть такі обставини й така необхідність, то я запитала в нього щодо примусового годування. Він відмовився категорично, але згідно з протоколом утримання, які затверджені Міністерством юстиції Грузії, вони можуть застосувати таке примусове годування. Це визначає тюремний лікар – за яких обставин це може виникнути – вже якщо, наприклад, ув'язнений пацієнт непритомний. Він скликає експертів-лікарів і вони разом ухвалюють рішення щодо застосування примусового годування. Але ми всі знаємо, що є практика і рішення ЄСПЛ... де чітко сказано, що примусове годування – це порушення Конвенції захисту прав людини і основоположних свобод (стаття 3). Це прирівнюється до тортур", – наголосила Денісова в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Як розвивалася ситуація 27 жовтня