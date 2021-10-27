Саакашвілі заборонив себе реанімувати

На волю передані чергові побажання третього президента Грузії, глави Виконавчого комітету з реформ України Міхеїла Саакашвілі, який ось уже майже місяць перебуває у СІЗО в'язниці Руставі та третій тиждень голодує. У листі, з яким громадськість ознайомив один із адвокатів Саакашвілі, Дмитро Садзаглішвілі, політик написав відмову від будь-якого пов'язаного з голодуванням лікування, забору у нього аналізів, надання послуг бригади реанімобіля та обстежень.
Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн".
Воля ув'язненого
"З цієї хвилини я відмовляюся від будь-якого пов'язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень. Я прийматиму тільки ті ліки, які не пов'язані з голодуванням, поки ви не повернете кімнаті зустрічей початковий вигляд, і поки мені не буде надано можливість користуватися своїми процесуальними правами", – написав Саакашвілі.
Зачитуючи листа, Дмитро Садзаглішвілі ще раз поставив акцент на тому, що Міхеїл Саакашвілі є особистим в'язнем Володимира Путіна. Відмовляючи політику у госпіталізації до звичайної, а не тюремної лікарні, "Грузинська мрія" виконувала саме його завдання щодо вбивства Саакашвілі", – вважає адвокат.
Як розвивалися події 27 жовтня
- Вранці Саакашвілі вкотре відмовився від переведення до тюремної лікарні .
- Вдень зі іменитим в'язнем змогла зустрітися Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, колишній президент Грузії каже, що не припиняє голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та виступає проти примусової годівлі.
- Спробував до Саакашвілі пройти український журналіст Дмитро Гордон. Однак, після прильоту в Тбілісі, його навіть не випустили із аеропорту.
- Увечері після повернення до Києва Дмитро Гордон заявив, що намагатиметься дістатися Міхеїла Саакашвілі, незважаючи на те, що його не хочуть пускати до Грузії. Про це він сказав у коментарі "Сьогодні" в аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо, у Грузії Саакашвілі є фігурантом кількох кримінальних справ, які вважає політичними У січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії винним у зловживанні службовим становищем та незаконному достроковому звільненні з ув'язнення колишніх чиновників МВС та засудив його до трьох років позбавлення волі.