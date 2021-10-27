Це ще не кінець? Гордон має намір дістатися Саакашвілі

Журналіст Дмитро Гордон після повернення до Києва заявив, що намагатиметься дістатися Міхеїла Саакашвілі, незважаючи на те, що його не хочуть пускати до Грузії. Про це він сказав у коментарі "Сьогодні" в аеропорту "Бориспіль" після прибуття з Тбілісі.
На запитання нашого кореспондента, чи зможе він таки дістатися Саакашвілі, Гордон відповів: "Я намагатимуся доїхати".
"Прогнозів (про стан здоров'я Саакашвілі) я не маю і бути не може, бо ситуація неконтрольована. Мінус 14 кг (ваги), відмовляють внутрішні органи – які можуть бути прогнози", – сказав журналіст.
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При цьому він не передбачає, як може змінитися політична ситуація в Грузії.
"Я не хотів би, будучи громадянином України, говорити про можливу зміну політичної ситуації в Грузії – це не етично стосовно Грузії. Грузинський народ має сам ухвалювати рішення", – сказав він.
Гордон додав, що не поїде до грузинського посольства у Києві з'ясовувати, чому його не пустили до Грузії, а має намір займатися "творчістю та боротьбою".
Чому Гордона не могли пустити?
Сьогодні в аеропорту Тбілісі Гордону заборонили в'їзд до Грузії і змусили сісти в літак та повернутися до Києва. Сам він назвав це міжнародним скандалом та розповів, з якою метою прилетів туди.
Нагадаємо, що журналіст одразу після затримання Саакашвілі виступав за його визволення з грузинської в'язниці. Нещодавно він записав відеозвернення, в якому вимагав від грузинської влади негайного звільнення Саакашвілі. Він нагадав, що саме експрезидент перетворив Грузію на процвітаючу державу і він не повинен бути за ґратами.
Також Гордон відзначився тим, що прийшов на прямий ефір у футболці із написом free Saakashvili.
Ймовірно, грузинській владі явно не вигідна ще одна відома на пострадянському просторі людина, яка виступає на підтримку Саакашвілі.
Як ми вже писали, у адвоката Саакашвілі відібрали паспорт та вигнали з країни. Захисника політика завернули просто в аеропорту.