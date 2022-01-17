На Заході такого собі не дозволяють – реакція Банкової на повернення Порошенка

Поведінка п'ятого президента України Петра Порошенка після повернення з-за кордону свідчить про його неповагу до процесуальних правил, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо вже людина поїхала за кордон у терміновому порядку, побачивши поруч із собою представників правоохоронного органу, то цілком логічно, що повернення такої людини в країну передбачає певні прості процедури. Отримати процесуальний документ, з'явитися до суду – це ті речі, в яких немає нічого складного чи незвичайного", — сказав радник голови Офісу президента.

Невдоволення Подоляка викликав виступ Петра Порошенка перед своїми прихильниками.

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"Але якщо людина перетворює це на якийсь виступ із масовкою, якщо кожен крок в аеропорту супроводжує істеричними криками, то це явно свідчить про надзвичайну екзальтацію та неповагу до базових процесуальних правил", — заявив він.

На його думку, дії Порошенка є недозволеними для політика.

"Навряд чи політики у західних державах можуть дозволити собі таку поведінку. І ця поведінка конкретного політика багато в чому пояснює причини, чому трансформація України в сучасну та правову державу така тривала з 1990-х років", — вважає Подоляк.

Повернення Порошенка