На Западе такого себе не позволяют – реакция Банковой на возвращение Порошенко

Поведение пятого президента Украины Петра Порошенко после возвращения из-за границы свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Если уже человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то вполне логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает определенные простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного", — сказал советник главы Офиса президента.
Недовольство Подоляка вызвало выступление Петра Порошенко перед своими сторонниками.
"Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождает истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам", — заявил он.
По его мнению, действия Порошенко непозволительны для политика.
"Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом объясняет причины, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов", — считает Подоляк.
Возвращение Порошенко
- 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел из Варшавы в Киев. Возвращение политика наделало много шума. Аэропорт с самого утра оцепили силовики, а сторонники политика встречали его возле терминала.
- Самолет с Порошенко приземлился около 9:00. На паспортном контроле у него отобрали паспорт якобы для подтверждения личности, но вернули через 15 минут. По словам политика, ситуацию удалось решить только благодаря большому количеству журналистов, которые с ним прилетели.
- Порошенко, выйдя из аэропорта, обратился к своим сторонникам и заявил, что дело о государственной измене против него является пересечением властью красных линий, за что они понесут наказание. Он считает, что его отпустили, испугавшись его сторонников, которых, по его оценке, на площади собралось около 15 тысяч.
- Петру Порошенко объявили о подозрении 20 декабря. Не последнюю роль в этом сыграли "пленки Медведчука". Ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".
- Пятого президента подозревают в участии в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.