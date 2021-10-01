Може на пробіжку? Арахамія запропонував поганятися за ним в Трускавці

Арахамія хоче бігати з журналістами / Колаж "Сьогодні"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія по прибуттю в Трускавець, де 1-2 жовтня відбудеться захід під назвою "велика фракція", запропонував журналістам ранкову пробіжку з ним навколо готелю Rixos Prykarpattya.

Про це повідомляє один з журналістів, який знаходиться на місці.

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Запрошення

"Хто завтра зі мною вийде на пробіжку? Бігти стільки, скільки зможете. Приблизно два кілометри. Запрошую журналістів, і біжимо. Через кілометрів зо три почнемо розмовляти про Разумкова", – сказав Арахамія.

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На уточнююче запитання, чи біжать міністри, Арахамія відповів, що поки не знає.

Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари", а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.